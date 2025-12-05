【6日（土）全国天気】

・上空寒気は抜ける

・東日本や西日本は晴天

・北日本は夕方から雨や雪、雷にも注意

・朝は冷える

・日中は寒さ和らぐ

6日（土）は冬型が崩れ、東日本や西日本は高気圧に覆われ晴れる所が多いでしょう。上空の強い寒気は一気に退散しますが、北日本には日本海から気圧の谷が近づきそうです。この影響で夕方以降は、北日本の日本海側で雨や雪の降る所があるでしょう。大気の状態が不安定となるため、雷を伴う所もありそうですから、落雷や突風、ひょうなどに注意が必要です。朝は晴れて風が弱まるため、放射冷却で冷える所が多いでしょう。再び今季一番の冷え込みの所があるかもしれません。一方、日中は寒気が抜けるため、西日本や北日本を中心に5日より高くなるでしょう。特に北日本や北陸は、5日より5℃から10℃近く高くなる所もありそうです。東日本や西日本はほぼ平年並みに戻り、北日本は一気に11月並みの所も多くなるでしょう。7日（日）にかけて、気温がさらに上昇しますので、雪の多く積もった所では、なだれや雪解けのあとの路面の凍結などに注意が必要です。

【6日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 -1℃（＋4 11月下旬）

青森 2℃（＋3 11月下旬）

仙台 2℃（±0 平年並み）

新潟 3℃（＋3 平年並み）

東京都心 3℃（＋2 12月下旬）

名古屋 1℃（-1 真冬並み）

大阪 4℃（-3 12月下旬）

広島 3℃（-1 12月下旬）

高知 3℃（±0 12月下旬）

福岡 3℃（-4 真冬並み）

【6日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 7℃（＋5 11月下旬）

青森 9℃（＋6 11月下旬）

仙台 11℃（＋4 平年並み）

新潟 12℃（＋6 11月下旬）

東京都心 12℃（±0 12月中旬）

名古屋 12℃（＋1 12月中旬）

大阪 14℃（＋2 平年並み）

広島 13℃（＋2 平年並み）

高知 15℃（＋1 平年並み）

福岡 15℃（＋4 平年並み）

【来週にかけて気温差が大きい】今回の強い寒気は、6日（土）には北へ退散するでしょう。かわって、南からは暖気が流れ込むため、7日（日）から8日（月）にかけては暖かくなり、関東以西は15℃以上の予想です。20℃近くまで上がる所もあるでしょう。ただ、その後は再び寒気が南下するため、北日本を中心に寒くなりそうです。来週にかけて気温差が大きくなりそうですからご注意ください。