デカトロンら4機関が船内活動用宇宙服「EUROSUIT」を開発　2026年にISSで欧州宇宙飛行士が試験へ

フランスのスポーツ用品大手デカトロン（DECATHLON）は2025年12月5日、フランス国立宇宙研究センター（CNES）、SPARTAN SPACE、MEDESとの共同プロジェクトとして、国際宇宙ステーション（ISS）で試験予定の船内活動（IVA）用宇宙服プロトタイプ「EUROSUIT（ユーロスーツ）」を発表しました。

【▲ 国際宇宙ステーションでの試験を目指して開発されている船内活動用宇宙服「EUROSUIT」のコンセプトスーツの着用イメージ（Credit: デカトロン）】

今回発表された「EUROSUIT」は、打ち上げ時や地球への帰還時といったクリティカルなフェーズにおいて、宇宙飛行士の安全性と人間工学的特性を向上させることを目的に設計された船内用宇宙服です。

最大の特徴は、スポーツウェア開発で培われた人間工学とテキスタイル技術が反映されている点です。約2分以内という短時間で宇宙飛行士が自ら着脱できるほか、微小重力環境で体が自然に伸びる現象に対応した長さ調整機構や、体格にフィットするヘルメット、可動性を高めた関節部などを備え、高い運動性と保護性能を両立させています。

本プロジェクトの役割分担は以下の通りです。

CNES（フランス国立宇宙研究センター）： プロジェクト統括および欧州の目標との整合性、技術・規制上のマイルストーン管理SPARTAN SPACE： 宇宙ハビタットや宇宙服の開発経験を持つ主要請負者として、技術構成管理および生命維持システムの開発MEDES： 宇宙飛行士の生理学的パラメータをリアルタイムで監視する船内バイオモニタリングシステムの開発デカトロン： 先進イノベーション部門によるテキスタイルおよびエルゴノミクス設計

今後は2026年から2027年にかけて、地上およびISS軌道上での実証試験が予定されています。特に2026年には、欧州宇宙機関（ESA）のソフィー・アデノ（Sophie Adenot）宇宙飛行士による着用テストが実施される見込みです。これらの試験データをもとに、気密システムや通信機能を統合した「運用版EUROSUIT」の開発が進められることになります。

編集／sorae編集部

