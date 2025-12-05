タイパコスメ「サボリーノ」に今だけのシートマスク2種が登場桜の原料を配合したアイテムは数量限定。

BCLカンパニーが展開するタイパコスメシリーズ「サボリーノ」は、2025年12月2日からシートマスク2種を数量限定で販売しています。

あけぼの桜の香りの朝用と、しっとり夜桜が香る夜用

桜の原料をふんだんに配合した、好評のサボリーノマスクが春限定で再登場。いずれも、サトザクラ花エキス、ソメイヨシノ葉エキス、さくらんぼエキス（セイヨウミザクラ果実エキス）といった春限定の保湿成分で、しっとりとうるおいが続く肌へとサポートします。

また、うるおい成分が肌へ届くよう「うるおいの道」を作り、浸透と水分保持力のある保湿成分の配合により、肌の表面にヴェールを作る処方でうるおいに蓋をし、角層までの持続型浸透を促して肌内部の水分密度を高めます。

さらに、年齢とともに崩れがちになる皮脂バランスを整える保湿成分、（ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲンを配合。

健康的な22歳の肌をイメージしたという「22AG」配合によるエイジングケアで、日中のストレスなどで減少しがちな水分量と皮脂量のバランスをすこやかな状態に保ちます。

使い方は、袋からマスクを1枚ずつ取り出し、グッと広げながら顔にのせ、左右に伸ばしながらフィットさせて60秒おき、マスクをはがせば完了。折りたたんでパッティングやふき取りもおすすめです。

・サボリーノ 目ざまシート N SA24 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（290mL）

メントールはやや弱めの朝用マスクで、これ1枚で洗顔とスキンケア、保湿下地までが完了。肌になじませた後は、そのままメイクできます。あけぼの桜がほんのりと香り、肌をすっきりと整えながら、しっとりとうるおいも与えます。

保湿成分のビタミンE（トコフェロール）、アセロラ果実エキスを配合しています。

・サボリーノ お疲れさマスク N SA24 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（287mL）

5 in 1の機能を備えた夜用マスクで、肌になじませれば、おやすみ前の夜のお手入れがこれ1枚で完了します。メントールおよびアルコールフリーで、しっとりと夜桜の香りをまとえます。

保湿成分のミルクセラミド（グリセリン、乳エキス、乳糖、スフィンゴミエリン）、米セラミド（スフィンゴ糖脂質、コメヌカ油、レシチン）を配合しています。

いずれも価格は1540円です。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部