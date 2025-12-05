中島美嘉が、11枚目となるオリジナルアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』を2026年1月28日にリリース。また、初回生産限定盤の特典Blu-rayより「ORION」のライブ映像が公開となった。

本作は、ミュージカルの世界観をイメージした“マチネ盤”と“ソワレ盤”の2枚組構成で、“舞台と裏舞台”、“陽と陰”という対照的な世界を描き出したコンセプト作品となっている。

マチネ盤には、既発のタイアップ曲を中心に“昼公演＝陽”を象徴する楽曲を収録。ソワレ盤には、新曲を中心に“夜公演＝陰”の世界観を追求した楽曲が並び、中島の内側で鳴り続ける“脳内ミュージカル”をそのままコンパイルしたような内容になっている。

また、初回生産限定盤には、アジア6都市を巡り約4万人を動員した『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025』より、ファイナルとなったソウル公演の全曲を収録した特典Blu-rayを同梱。さらに、最新曲のMV集も収録される。

なお中島は、2026年は『MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026』と題した新機軸のライブを東京、大阪で開催。そのほかにも、マカオ、バンコク、台北、クアラルンプール、ソウル、日本国内を巡る『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』の開催も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）