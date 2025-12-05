Fujii Kazeが、アジア6カ所を巡るドーム＆スタジアムツアー『Prema World Tour』を2026年11月より開催。また、同ツアーに先がけて日本国内3カ所にてアリーナショートツアー『Pre: Prema Tour』の開催も発表となった。

アジアツアーの国内公演は、2026年11月14日、15日にみずほPayPayドーム福岡、12月10日、12日、13日に京セラドーム大阪、同月19日、20日に東京ドームにて開催。バンコク、香港、高雄公演の詳細は後日発表となる。

アリーナショートツアーは、2026年7月16日、17日に北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ、28日、29日に広島グリーンアリーナ、8月4日、5日にサンドーム福井にて行われる。

チケットは、両ツアーともに本日12月5日より最速先行受付がスタート。アルバム『Prema』の封入特典として同封されているシリアルナンバーを使用してエントリーが可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）