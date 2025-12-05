くるりが2026年2月11日にリリースする15thオリジナルアルバム『儚くも美しき12の変奏』の、ジャケットアートワークと収録内容が公開された。

本作には全12曲が収録。すでにデジタルシングルとして配信されている「La Palummella」「ワンダリング」「Regulus」「瀬戸の内」、そして12月12日にリリースされる「oh my baby」を含む5曲に加え、新曲7曲が収められた、万華鏡のように角度を変えれば姿を変えてしまうような、儚くも美しい作品に。

フォーキーな楽曲からバンドサウンド、ジャズ的なアプローチ、ヘビーメタル、R&B、クラシカルなピアノ曲、実験的なコンクレートまで幅のある音楽性を内包しながら、全体として通底する一貫した空気と雰囲気は、このアルバムならではのものとなっている。1曲目から12曲目まで通して聴くことで、一人ひとりの音楽体験と重なりながら、『儚くも美しき12の変奏』の歌や歌詞の世界がより鮮明に立ち上がる作品となる。さらに、2枚組の重量盤アナログ盤も3月25日にリリースされる。

ジャケットアートワークは、京都在住の画家 丹羽優太による描き下ろし作品をもとに、くるりの長年のパートナーである服部一成がデザインを手掛けた。収録された12曲をイメージした12羽の鳥がまさに羽ばたかんとする様が描かれており、一連の作品群を締めくくるにふさわしい深みを湛えたビジュアルとなっている。

また、CDショップ別特典や、生産限定盤に付属するTシャツデザインも同時公開。ジャケットアートワークをモチーフにした特典やTシャツは、作品の雰囲気に寄り添った仕上がりになっている。

なお、くるりは11月から開催しているStationheadでのリスニングパーティーを12月も開催。12月5日は、今年1月～3月に開催された『くるりホールツアー2025 Quruli Voyage ～くるりと弦楽四重奏～』のセットリスト振り返り後半戦、さらに「oh my baby」配信リリース日の12月12日には新潟公演終了後にメンバーの参加も予定している。詳しい参加方法はくるりオフィシャルサイトおよびSNSへ。

（文＝リアルサウンド編集部）