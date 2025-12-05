DOMOTOが、本日12月5日22時よりプレミア公開される『THE FIRST TAKE』の第617回に初登場。「愛のかたまり」を披露する。

本楽曲は、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲。切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心を綴る歌詩が魅力の楽曲だ。

改名後の再始動1曲目として新たなアレンジと新録ボーカルで再構築し、リリースしたばかりの本楽曲を一発撮りにてパフォーマンスする。

【DOMOTO コメント】

・堂本光一

2人では初めての出演ということで、この環境で2人で歌うというのはすごく新鮮で楽しかったです。「THE FIRST TAKE」なんで一度しかないのですが、「もうちょっとなんかやりたいみたいな」という気にもなる感じが面白かったです。これを機に「愛のかたまり」を知ってくださる方もいらっしゃると思うので、改めて聴いていただければ嬉しいです。

・堂本剛

ぜひ“X’masなんていらないくらい”と言っているだけなので、ぜひクリスマス前後に聴いていただけたらすごくフィットする曲かなというふうに思いますので、ぜひたくさん聴いていただけたらなと思っております。ありがとうございました。

（文＝リアルサウンド編集部）