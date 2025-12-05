卓行政院長、高市首相に感謝「大きな圧力の中で正義を堅持」 日本歌手の台湾訪問歓迎
（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は5日、日本の高市早苗首相の台湾有事を巡る発言について、高市氏が大きな圧力の中で正義、平和の発言を堅持していることに感謝の意を表した。また、日本のアイドルや歌手の台湾訪問を歓迎する立場を表明した。
台北市の行政院（内閣）庁舎で日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会の隅修三会長と面会した際に述べた。
卓氏は「高市首相や日本の政府、国民が大きなプレッシャー、抗ストレスの状況下で正義や平和を堅持し続けていることに、大きな感謝の意を表する」と語った。
また、最近、多くの台湾人が海外旅行先を日本に変更していると紹介。台湾は日本のアイドルや歌手、パフォーマンスグループの訪台を歓迎するとし、「必ずや満員の観客で歓迎する」と述べた。
卓氏は「真の平和をもたらすには真の実力が必要」であり、平和であってこそ無事を確保できると強調。「台湾が無事で日本も無事、世界が平和であることを心から願う」と話した。
（頼于榛／編集：名切千絵）
