年末年始、「どこか行きたいけれど、まだ決めていない…」という人に朗報！

国内宿泊が毎日最大20％OFF！

年末年始の旅費をぐっと抑えられる絶好の機会。

■人気急上昇！この冬注目の旅行先トップ3

「楽天トラベル」は、2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）の9日間を対象にした、年末年始の旅行動向を発表！　みんなの「冬旅」はどんなものが人気かチェックしてきましょう！

3位：長崎県

長崎が人気を集めた


人気テーマパークの新エリアが大盛況。子連れでも楽しめるアクティビティ豊富なホテルも増え、

“ホテルステイ重視”の旅行に最適です。

2位：石川県

金沢を中心に旅行需要が回復。能登エリアの再開や、加賀温泉郷の新規ホテルなど話題も豊富。

冬の海鮮を堪能できる“ごほうび旅”にぴったり。

1位：宮城県

仙台が人気


アクセス抜群の仙台を中心に、家族・女子旅でも過ごしやすいホテルが続々リニューアル。

道の駅や温泉、スキー場も豊富で“冬レジャー全部盛り”が叶う万能エリア。

気になる旅行先があれば、楽天スーパーSALE期間中の今が予約チャンス！

■ホテルでゆったり派に人気！ラウンジ＆ビュッフェ付きプランが好調

今年のトレンドは、「ホテルでゆっくり過ごす旅」なんだそう。

・ラウンジでドリンクを片手にリラックス

・ゲームやキッズスペースを楽しめる施設も

・年末年始だけの特別ビュッフェメニュー

など、宿泊体験そのものに価値を求める人が増加しています。

■そして今が本気でお得！楽天トラベル スーパーSALE開催中

12月4日（木）20:00〜12月20日（土）23:59の期間、年に一度の大型セール楽天トラベル スーパーSALEが開催中！

★注目のお得ポイント

・国内宿泊が毎日最大13〜20％OFF

・テーマパーク提携ホテルが最大23％OFF

・アプリ初回予約で最大25％OFF

・5と0のつく日クーポンが72時間に延長

・海外ホテルはポイント＋15％還元 → 海外ホテル

・21,000点以上の特別セールプランが登場

■“5のつく日”でさらにお得！12月は利用期間が72時間に延長

12月の楽天トラベルは、「5と0のつく日」クーポンが48時間 → 72時間に延長という特別仕様！

つまり――今日が5のつく日なら、通常より長くお得に予約できるチャンスが継続中！

しかも、スーパーSALEの割引プランにもクーポン併用OK。

（※対象外プランの場合は不可）

最大10％OFFクーポン多数！高級宿・温泉宿も対象に。

スーパーSALEでさらに割引になるので、年末年始の人気ホテルもお得に予約できる可能性大です。

■大人気のテーマパークホテルも狙えるチャンス！

楽天トラベル スーパーSALE ということで、12/20（土）23:59までテーマパーク提携ホテルのスペシャルオファーも開催中です。クーポン＆SALEプラン併用で最大23%OFFと超お得に予約できます！

■海外旅行は近場アジア＆ハワイが人気！今ならポイント＋15％

年末年始は海外も大人気。楽天トラベルのデータでは、

「アクセスの良さ」×「コスパ」がポイントの行き先が上位を占めました。

さらに、海外ホテルではポイント＋15％還元キャンペーンが実施中（要エントリー）。スーパーSALEと組み合わせると“想定以上に安くなる”ケースも！

■■楽天トラベル人気の海外旅行先TOP5

【1位：台湾】

短時間フライト・グルメ・街歩きの3拍子そろった鉄板人気。年末の台北は夜市も活気満点。

【2位：韓国】

明洞・釜山などショッピング目的の渡航が増加。1〜2泊の“弾丸海外”にも最適。

【3位：ハワイ】

年末年始でも暖かく、家族旅行にも人気。

SALEではラウンジつきプランやお得なパッケージが好調。

【4位：グアム】

日本から近く、海を満喫したいファミリーに大人気。

短めの休暇でも“リゾート旅”が叶うのが魅力。

【5位：タイ】

物価が安く、グルメ天国。バンコク・チェンマイ・プーケットと目的別に選びやすいのがポイント。

■年末年始の旅行は“今予約が最安値”の可能性大

冬休みの旅行は、スーパーSALEが最大のチャンス！

【レタスクラブ編集部YYY】