【楽天トラベルスーパーSALE】年末年始、人気急上昇の旅行先ランキング 3位長崎・2位石川…1位は？
年末年始、「どこか行きたいけれど、まだ決めていない…」という人に朗報！
現在、楽天トラベル スーパーSALEが開催されていて、国内宿泊が毎日最大20％OFF！
年末年始の旅費をぐっと抑えられる絶好の機会。そして今日は「5のつく日！」ということでよりお得な旅に出かけられるチャンスです！
■人気急上昇！この冬注目の旅行先トップ3
「楽天トラベル」は、2025年12月27日（土）〜2026年1月4日（日）の9日間を対象にした、年末年始の旅行動向を発表！ みんなの「冬旅」はどんなものが人気かチェックしてきましょう！
人気テーマパークの新エリアが大盛況。子連れでも楽しめるアクティビティ豊富なホテルも増え、
“ホテルステイ重視”の旅行に最適です。
2位：石川県
金沢を中心に旅行需要が回復。能登エリアの再開や、加賀温泉郷の新規ホテルなど話題も豊富。
冬の海鮮を堪能できる“ごほうび旅”にぴったり。
1位：宮城県
アクセス抜群の仙台を中心に、家族・女子旅でも過ごしやすいホテルが続々リニューアル。
道の駅や温泉、スキー場も豊富で“冬レジャー全部盛り”が叶う万能エリア。
気になる旅行先があれば、楽天スーパーSALE期間中の今が予約チャンス！
■ホテルでゆったり派に人気！ラウンジ＆ビュッフェ付きプランが好調
今年のトレンドは、「ホテルでゆっくり過ごす旅」なんだそう。
・ラウンジでドリンクを片手にリラックス
・ゲームやキッズスペースを楽しめる施設も
・年末年始だけの特別ビュッフェメニュー
など、宿泊体験そのものに価値を求める人が増加しています。
■そして今が本気でお得！楽天トラベル スーパーSALE開催中
12月4日（木）20:00〜12月20日（土）23:59の期間、年に一度の大型セール楽天トラベル スーパーSALEが開催中！
★注目のお得ポイント
・国内宿泊が毎日最大13〜20％OFF
・テーマパーク提携ホテルが最大23％OFF
・アプリ初回予約で最大25％OFF
・5と0のつく日クーポンが72時間に延長
・海外ホテルはポイント＋15％還元 → 海外ホテル
・21,000点以上の特別セールプランが登場
■“5のつく日”でさらにお得！12月は利用期間が72時間に延長
12月の楽天トラベルは、「5と0のつく日」クーポンが48時間 → 72時間に延長という特別仕様！
つまり――今日が5のつく日なら、通常より長くお得に予約できるチャンスが継続中！
しかも、スーパーSALEの割引プランにもクーポン併用OK。
（※対象外プランの場合は不可）
最大10％OFFクーポン多数！高級宿・温泉宿も対象に。
スーパーSALEでさらに割引になるので、年末年始の人気ホテルもお得に予約できる可能性大です。
■大人気のテーマパークホテルも狙えるチャンス！
楽天トラベル スーパーSALE ということで、12/20（土）23:59までテーマパーク提携ホテルのスペシャルオファーも開催中です。クーポン＆SALEプラン併用で最大23%OFFと超お得に予約できます！
■海外旅行は近場アジア＆ハワイが人気！今ならポイント＋15％
年末年始は海外も大人気。楽天トラベルのデータでは、
「アクセスの良さ」×「コスパ」がポイントの行き先が上位を占めました。
さらに、海外ホテルではポイント＋15％還元キャンペーンが実施中（要エントリー）。スーパーSALEと組み合わせると“想定以上に安くなる”ケースも！
■■楽天トラベル人気の海外旅行先TOP5
【1位：台湾】
短時間フライト・グルメ・街歩きの3拍子そろった鉄板人気。年末の台北は夜市も活気満点。
【2位：韓国】
明洞・釜山などショッピング目的の渡航が増加。1〜2泊の“弾丸海外”にも最適。
【3位：ハワイ】
年末年始でも暖かく、家族旅行にも人気。
SALEではラウンジつきプランやお得なパッケージが好調。
【4位：グアム】
日本から近く、海を満喫したいファミリーに大人気。
短めの休暇でも“リゾート旅”が叶うのが魅力。
【5位：タイ】
物価が安く、グルメ天国。バンコク・チェンマイ・プーケットと目的別に選びやすいのがポイント。
■年末年始の旅行は“今予約が最安値”の可能性大
人気エリアは動きが早く、SALE期間中に価格が大きく下がることも。気になる宿は早めのチェックがおすすめです。
冬休みの旅行は、スーパーSALEが最大のチャンス！
【レタスクラブ編集部YYY】