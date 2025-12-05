DOMOTOが『THE FIRST TAKE』に初登場！再構築された「愛のかたまり」から再び、ふたりが始動
男性デュオ・DOMOTOが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場。
■【動画】DOMOTO - 愛のかたまり / THE FIRST TAKE※12月5日22時よりプレミア公開
■改名後の再始動1曲目として再構築した「愛のかたまり」を一発撮り
披露するのは、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲、「愛のかたまり」。
切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心を綴る歌詩が魅力の本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンス。
DOMOTOが出演する『THE FIRST TAKE』第617回は、12月5日22時よりプレミア公開。
■DOMOTO コメント
