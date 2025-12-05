DOMOTOが『THE FIRST TAKE』に初登場！再構築された「愛のかたまり」から再び、ふたりが始動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

男性デュオ・DOMOTOが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場。

■【動画】DOMOTO - 愛のかたまり / THE FIRST TAKE※12月5日22時よりプレミア公開

■改名後の再始動1曲目として再構築した「愛のかたまり」を一発撮り

披露するのは、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲、「愛のかたまり」。

切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心を綴る歌詩が魅力の本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンス。

DOMOTOが出演する『THE FIRST TAKE』第617回は、12月5日22時よりプレミア公開。

■DOMOTO コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

DOMOTO OFFICIAL SITE

https://domoto-el.com