藤井風、アジア6ヵ所を巡るドーム＆スタジアムツアー、国内アリーナショートツアー開催決定
藤井 風が、アジア6ヵ所を巡るドーム＆スタジアムツアー『Prema World Tour』と日本国内3ヵ所を巡るアリーナショートツアー『Pre: Prema Tour』の開催を発表。併せて、キービジュアルが公開された。
■藤井 風、日本国内のライブとしては2年ぶり
日本国内のライブとしては2年（ツアーとしては3年半）ぶりとなる今回のアジアツアー。福岡、大阪、東京、バンコク、香港、Kaohsiung（カウシュン）の6ヵ所を巡る。なお、バンコク、香港、 Kaohsiungの詳細は後日発表となる。
また、『Prema World Tour』に先駆けて行われる日本国内3ヵ所（札幌・福井・広島）にて開催される国内アリーナショートツアー『Pre: Prema Tour』も同時に発表となった。
チケットは、『Prema World Tour』の日本会場と『Pre: Prema Tour』ともに、12月5日からの最速先行受付（抽選）に、日本国内でリリースされたアルバム『Prema』のCD/LPの封入特典として同封されているシリアルナンバーを使用してエントリーが可能。
メイン：『Fujii Kaze Prema World Tour』キービジュアル
■ライブ情報
『Fujii Kaze Pre: Prema Tour 』
[2026年]
07/16（木）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
07/17（金）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
07/28（火）広島・広島グリーンアリーナ
07/29（水）広島・広島グリーンアリーナ
08/04（火）福井・サンドーム福井
08/05（水）福井・サンドーム福井
『Fujii Kaze Prema World Tour』
[2026年]
11/14（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡
11/15（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡
12/10（木）大阪・KYOCERA DOME OSAKA
12/12（土）大阪・KYOCERA DOME OSAKA
12/13（日）大阪・KYOCERA DOME OSAKA
12/19（土）東京・TOKYO DOME
12/20（日）東京・TOKYO DOME
and more…
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
ALBUM『Prema』
