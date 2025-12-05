＆TEAMの韓国デビューにEテレ『沼にハマってきいてみた』が密着！スタジオトークも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

＆TEAMが、Eテレ『沼にハマってきいてみた』10代がハマる！グローバルアーティスト沼特集に登場する。

■＆TEAMが10代がハマる！グローバルアーティスト沼特集に登場

12月13日の放送では、いま10代が抱く“将来の夢”として急増中の「グローバルアーティスト」沼を特集。インターネットとSNSの普及で世界の音楽トレンドが身近になった昨今。「世界を舞台に活躍すること」を目標にアーティストを目指す10代が増えている。

特にK-POP型の育成システムを取り入れたオーディションはグローバル化しており、日本の10代からの応募が殺到しているという。そこで番組では、グローバルアーティストに憧れ、歌やダンスなど高度なスキルを身につけようと頑張るハマったさんを取材。

まずは10代で韓国に渡り、芸能事務所に所属しながらデビューを目指す練習生に密着。1日の研修スケジュールや休日の過ごし方を取材し、異国で生活することの不安や夢への強い思いを聞いた。 そして、現在行われている話題のグローバルオーディションに参加するハマったさんも取材。グローバルアーティストを目指して努力する姿に迫り、夢の実現を支える家族の思いも聞いた。

そんなハマったさんにとって最も参考になる先輩が、今年10月に韓国デビューを果たした日本発の9人組グローバルグループ＆TEAM（エンティーム）だ。

■『第76回NHK紅白歌合戦』出場が決定した＆TEAMから後輩たちへメッセージ

オーディションから誕生し、2022年にデビュー。さまざまなバックグラウンドのメンバーで構成されており、日本から世界を目指し3年、名実ともにグローバルアーティストとして羽ばたいたばかり。

番組では＆TEAMの韓国デビューに密着、2週間にわたるさまざまな活動の裏側を取材した。ショーケースと呼ばれるお披露目形式のイベントでは、記者やメディア関係者からの質疑応答に韓国語で答えるなど、歌やダンスだけでない語学の習得に努力するメンバーの様子も届ける。

日本と韓国の両方でミリオンを獲得した日本アーティスト史上初の快挙を達成。さらに韓国の音楽番組3つで11位に輝く3冠を達成し、『第76回NHK紅白歌合戦』の出場が決定した&TEAMのメンバーをスタジオに招き、グローバルアーティストを目指す後輩たちへのアドバイスやメッセージを聞く。

■番組情報

Eテレ『沼にハマってきいてみた』

12/13（土）20:00～20:45

12/19（金）24:00～ ※再放送、同時配信のみ

※NHK ONE同時配信・1週間見逃し配信あり

出演者：

MC：ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）、サーヤ（ラランド）

ゲスト：&TEAM（EJ、FUMA、YUMA、HARUA、TAKI） 森本晋太郎（トンツカタン） 伊東健人（ぬっしーの声）

