「日経225ミニ」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限16万75枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の16万75枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 160075( 160075)
ソシエテジェネラル証券 62002( 62002)
SBI証券 70283( 26887)
松井証券 19944( 19944)
楽天証券 37505( 18923)
バークレイズ証券 14591( 14591)
サスケハナ・ホンコン 13710( 13710)
三菱UFJeスマート 14438( 9664)
日産証券 9370( 9370)
JPモルガン証券 8279( 8279)
マネックス証券 3238( 3238)
ゴールドマン証券 1882( 1882)
モルガンMUFG証券 1852( 1852)
ビーオブエー証券 1835( 1835)
フィリップ証券 1830( 1830)
インタラクティブ証券 1533( 1533)
BNPパリバ証券 814( 814)
みずほ証券 475( 475)
野村証券 348( 348)
東海東京証券 339( 339)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3428( 3428)
ソシエテジェネラル証券 1415( 1415)
SBI証券 1408( 884)
日産証券 373( 373)
松井証券 347( 347)
楽天証券 497( 191)
三菱UFJeスマート 177( 139)
マネックス証券 138( 138)
フィリップ証券 135( 135)
JPモルガン証券 134( 134)
インタラクティブ証券 39( 39)
ドイツ証券 34( 34)
バークレイズ証券 34( 34)
ゴールドマン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
フィリップ証券 63( 63)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
SBI証券 45( 23)
楽天証券 26( 14)
マネックス証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 10( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース