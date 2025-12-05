「日経225ミニ」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限18万7908枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の18万7908枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 187908( 187816)
ソシエテジェネラル証券 102451( 102451)
バークレイズ証券 28353( 28353)
サスケハナ・ホンコン 22785( 22785)
SBI証券 51184( 22052)
松井証券 21308( 21308)
楽天証券 33333( 16487)
日産証券 13912( 13912)
JPモルガン証券 10654( 10654)
三菱UFJeスマート 11433( 6821)
モルガンMUFG証券 6483( 6463)
ゴールドマン証券 5003( 5001)
BNPパリバ証券 4294( 4202)
広田証券 3554( 3554)
マネックス証券 3357( 3357)
ビーオブエー証券 3250( 3250)
野村証券 2964( 2904)
シティグループ証券 1972( 1972)
インタラクティブ証券 1467( 1467)
みずほ証券 1480( 1460)
大和証券 500( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6351( 4851)
ソシエテジェネラル証券 4930( 4430)
SBI証券 978( 444)
三菱UFJeスマート 321( 285)
JPモルガン証券 1276( 276)
楽天証券 354( 228)
松井証券 207( 207)
マネックス証券 155( 155)
フィリップ証券 102( 102)
インタラクティブ証券 87( 87)
日産証券 82( 82)
バークレイズ証券 49( 49)
ゴールドマン証券 11( 11)
UBS証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
野村証券 1000( 0)
HSBC証券 1000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 135( 135)
ABNクリアリン証券 1105( 105)
SBI証券 59( 51)
マネックス証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 19( 17)
JPモルガン証券 12( 12)
楽天証券 39( 11)
フィリップ証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
UBS証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
