「TOPIX先物」手口情報（5日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、12月限2万3346枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万3346枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 23346( 22908)
ABNクリアリン証券 22543( 21652)
みずほ証券 14808( 10531)
バークレイズ証券 9680( 9458)
JPモルガン証券 8615( 6915)
モルガンMUFG証券 10810( 6135)
ゴールドマン証券 13728( 5982)
BNPパリバ証券 2730( 2659)
UBS証券 2477( 2413)
HSBC証券 6027( 2027)
サスケハナ・ホンコン 1820( 1820)
三菱UFJ証券 1684( 1684)
野村証券 5362( 1640)
シティグループ証券 3283( 1448)
ビーオブエー証券 1136( 1136)
日産証券 863( 863)
大和証券 4168( 747)
SBI証券 816( 722)
ドイツ証券 718( 718)
SMBC日興証券 2857( 429)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
みずほ証券 12889( 8789)
ソシエテジェネラル証券 5775( 5675)
ゴールドマン証券 8095( 2771)
モルガンMUFG証券 7080( 2530)
UBS証券 2392( 2344)
BNPパリバ証券 2000( 2000)
HSBC証券 6000( 2000)
JPモルガン証券 3254( 1888)
三菱UFJ証券 1580( 1580)
ABNクリアリン証券 1630( 1430)
バークレイズ証券 1249( 1249)
野村証券 1063( 915)
シティグループ証券 1376( 616)
大和証券 494( 494)
日産証券 428( 428)
SBI証券 327( 327)
SMBC日興証券 4970( 114)
ビーオブエー証券 58( 58)
ドイツ証券 38( 38)
光世証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース