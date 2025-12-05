「日経225先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限9623枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9623枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9623( 9499)
ソシエテジェネラル証券 5196( 4679)
SBI証券 1523( 1113)
サスケハナ・ホンコン 1104( 1104)
モルガンMUFG証券 963( 940)
バークレイズ証券 932( 903)
日産証券 851( 851)
JPモルガン証券 792( 763)
UBS証券 647( 647)
三菱UFJeスマート 555( 547)
HSBC証券 816( 541)
ゴールドマン証券 1256( 512)
松井証券 452( 452)
楽天証券 699( 417)
ビーオブエー証券 376( 345)
みずほ証券 311( 311)
野村証券 235( 235)
マネックス証券 185( 185)
フィリップ証券 152( 152)
シティグループ証券 137( 86)
BNPパリバ証券 43( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 993( 993)
ソシエテジェネラル証券 1252( 739)
HSBC証券 810( 535)
モルガンMUFG証券 525( 525)
日産証券 405( 405)
バークレイズ証券 272( 272)
UBS証券 221( 221)
SBI証券 212( 148)
JPモルガン証券 109( 109)
松井証券 66( 66)
ゴールドマン証券 56( 56)
楽天証券 82( 40)
インタラクティブ証券 35( 35)
マネックス証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 30( 22)
ドイツ証券 21( 21)
ビーオブエー証券 18( 18)
BNPパリバ証券 5( 5)
シティグループ証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース