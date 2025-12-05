「日経225先物」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万6112枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6112枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16112( 14060)
ソシエテジェネラル証券 8621( 8010)
JPモルガン証券 13478( 4677)
サスケハナ・ホンコン 3103( 3103)
バークレイズ証券 2181( 1876)
野村証券 5185( 1865)
日産証券 1513( 1513)
ゴールドマン証券 4960( 1330)
モルガンMUFG証券 1360( 1247)
SBI証券 1627( 990)
BNPパリバ証券 1059( 755)
ドイツ証券 624( 589)
松井証券 585( 585)
楽天証券 777( 521)
ビーオブエー証券 529( 461)
シティグループ証券 1217( 448)
大和証券 685( 413)
SMBC日興証券 639( 269)
三菱UFJ証券 635( 235)
三菱UFJeスマート 231( 207)
HSBC証券 8300( 0)
UBS証券 828( 0)
みずほ証券 407( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 11364( 3364)
ソシエテジェネラル証券 1833( 1833)
ABNクリアリン証券 1921( 1821)
ゴールドマン証券 2466( 342)
日産証券 188( 188)
シティグループ証券 275( 175)
SBI証券 235( 167)
モルガンMUFG証券 164( 164)
松井証券 139( 139)
BNPパリバ証券 133( 133)
UBS証券 215( 115)
野村証券 102( 102)
バークレイズ証券 160( 60)
楽天証券 79( 43)
大和証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 29( 23)
ドイツ証券 23( 23)
HSBC証券 8223( 23)
インタラクティブ証券 23( 23)
マネックス証券 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース