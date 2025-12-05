ハムスターが神に進化！？突如自宅に降臨したかわいい「太陽神」

ハムスターといえば、小さくて丸くてふわふわな愛らしい生き物。しかし、Xに降臨したのは、そんなかわいらしいイメージを遥かに超越した、圧倒的なオーラを放つ「神」のようなハムスターでした。

写真に写るのはキンクマハムスターの「もっぷ」ちゃん。つぶらな瞳でカメラを見つめていますが、その周囲を取り囲む体毛にご注目ください。まるで炎が燃え盛るように、全方位に向かって毛が逆立っているではありませんか！この姿を見た飼い主さんが呼んだその名は……「太陽神」。

いったいなぜこのような「神化」現象が起きたのでしょうか。当時の状況を飼い主の「ぽんぽ子」さんにうかがうと、意外な原因が判明しました。

なんでも、この日飼い主さんが帰宅すると、もっぷちゃんは寝起き状態でやや興奮気味。これを見た飼い主さんが「ただいまー今日もかわいいねー！！」と撫でまわしたところ、荒々しく毛が逆立ってしまったのだとか。太陽神の降臨は意外にも身近なエピソードだったようです。

普段からブラッシングでサラサラロングヘアーを維持している、長毛種のもっぷちゃんですが、寝起きや撫でられた後は、このようにワイルドな姿に変身することがよくあるのだそう。しかしながら「いつにも増して神々しかったので、感動して写真を撮りました」と、見慣れているはずの飼い主さんも、思わずカメラを向けずにはいられなかったようです。

その感動はXユーザーにも伝播したようで、1万件を超えるいいねと共に「ハムテラス様」「かっこ良すぎる」といった声が続出しました。

飼い主さんの愛情を一身に受け、文字通り光り輝くような姿を見せてくれたもっぷちゃん。その神々しい姿を拝めば、今日の運勢も「快晴」間違いなしでしょう。

もふもふの飼い主さん（@mhmhnokedama）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025120505.html