大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋が5日（金）、『ウルドファミリー九州上陸応援ツアー』を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本ツアーが実施されるのは、2026年2月28日（土）と3月1日（日）に長崎県のHAPPINESS ARENAにて行われるSVリーグ第15節 VC長野トライデンツ戦。本試合はWD名古屋のホームゲームであり、当初はエントリオでの開催が予定されていたが、長崎スタジアムシティ内にあるHAPPINESS ARENAでの開催に変更となった経緯がある。

プランは2種類用意されており、ライトプランのおひとりさま向け（1試合観戦チケット付き） 応援ツアーは67,000円で、トヨタツーリストインターナショナル主催。そしてプレミアムプラン（2試合観戦チケット付き）の応援・観光ツアーについては、1名1室の場合は128,000円、2～3名1室になると122,000円の価格で、JTBが主催となる。

どちらのプランも申込は12月6日（土）10:00から開始され、ライトプランは締め切りが12月24日（水）16:00まで、プレミアムプランは同日23:59までを締め切りとしている。

尾張・名古屋を拠点に、地域と共に地道に活動を積み重ねることをクラブの基盤としつつ、その発展の先にある「日本の他地域」への活動展開の第一歩として、九州でのホームゲーム開催に挑戦するWD名古屋。この機会にぜひ、応援ツアーを利用して長崎のホームゲームを盛り上げにいってはどうだろうか。