「最後の晩餐の雰囲気を感じる」 失意発表から2日…F1角田裕毅の集合写真に海外惜別「悲しい」
自身のXで写真を公開
自動車レースF1、レッドブルの角田裕毅が日本時間5日、自身のXを更新。来季リザーブドライバー降格が発表される失意の中、投稿した1枚の写真に反響が広がっている。
レッドブルは日本時間3日に姉妹チーム・レーシングブルズも含め、来季のドライバーラインナップを発表。今季第3戦からレッドブルで奮闘した角田だったが、リザーブドライバーへの降格が決定していた。
失意の発表から2日。角田は「2025年のドライバーディナー。白いシャツのドレスコードだったが、全員がそのメモを受け取ったわけではなかったみたい」として自身のXを更新。今季最終戦アブダビGP開幕前の集合写真に、海外ファンから様々なコメントが寄せられた。
「最後の晩餐の雰囲気を感じる」
「悲しい。これが最後のディナーなんて」
「素敵な写真」
「ユウキ、恋しくなるわ」
「ああああ、ユウキ、ありがとう。幸運を祈ってるわ」
「ユウキ、私たちはいつも一緒よ!!」
「あなた白色を着ていないじゃない」
今季最終戦アブダビGPは5日に開幕し、7日に決勝を迎える。角田の果敢なアタックに注目が集まる。
（THE ANSWER編集部）