自身のXで写真を公開

自動車レースF1、レッドブルの角田裕毅が日本時間5日、自身のXを更新。来季リザーブドライバー降格が発表される失意の中、投稿した1枚の写真に反響が広がっている。

レッドブルは日本時間3日に姉妹チーム・レーシングブルズも含め、来季のドライバーラインナップを発表。今季第3戦からレッドブルで奮闘した角田だったが、リザーブドライバーへの降格が決定していた。

失意の発表から2日。角田は「2025年のドライバーディナー。白いシャツのドレスコードだったが、全員がそのメモを受け取ったわけではなかったみたい」として自身のXを更新。今季最終戦アブダビGP開幕前の集合写真に、海外ファンから様々なコメントが寄せられた。

「最後の晩餐の雰囲気を感じる」

「悲しい。これが最後のディナーなんて」

「素敵な写真」

「ユウキ、恋しくなるわ」

「ああああ、ユウキ、ありがとう。幸運を祈ってるわ」

「ユウキ、私たちはいつも一緒よ!!」

「あなた白色を着ていないじゃない」

今季最終戦アブダビGPは5日に開幕し、7日に決勝を迎える。角田の果敢なアタックに注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）