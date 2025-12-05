QTファイナルステージ最終日

国内女子プロゴルフJLPGAツアーの来季参戦資格を決めるクォリファイングトーナメント（QT）ファイナルステージは5日、茨城県笠間市の宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（6418ヤード、パー72）で最終日が行われた。今年のプロテストで合格した20歳の倉林紅が通算15アンダーで単独トップ。一方でツアー優勝経験がありながら、下位に沈んだゴルファーもいた。

単独トップでフィニッシュしたのは、20歳のルーキー・倉林だった。

35位前後に入れば、第1回リランキングまでの来季前半戦の出場権を獲得できる見込み。ツアー通算23勝の横峯さくら（エプソン）は通算6アンダーの18位、ツアー2勝の金田久美子（スタンレー電気）は26位で安全圏だ。

一方、23年明治安田生命レディスを制した吉本ひかる（マイナビ）は通算5オーバーで84位、24年アクサレディスを優勝した臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）も通算5オーバーで86位、ツアー2勝の山内日菜子（ライク）は通算10オーバーで101位。ツアー優勝経験者が厳しい状況となった。

ファイナルステージには、ファーストステージからの進出者に加え、今季のシード選手で翌年のシード喪失者、「大王製紙エリエールレディスオープン」終了時点のメルセデス・ランキング56〜70位までの選手、ステップ・アップ・ツアー優勝者、プロテスト1位合格者など104人が出場した。



（THE ANSWER編集部）