¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¹õÅÄÍ¤¬£µÆü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦¿å¾å¹±»Ê¤ÎàÌµÎéá¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¿å¾å¤Ï±Ç²è¡Ö£×£É£Î£Ä¡¡£Â£Ò£Å£Á£Ë£Å£Ò¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤áÆ±ÈÖÁÈ¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹õÅÄ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Øº£Æü¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤ªÁ°¡ª¡¡ÃÙ¤¤¤Í¤ó¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡ª¡Ä¤Ç¡¢²¿»þ½ª¤ï¤ê¤ä¡©¡Ù¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¿Í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¤¥¸¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¹õÅÄ¤Ë¡Ë¥à¥Ó¥Á¥±¤òÇä¤ë¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤«¹õÅÄ¤µ¤ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èà¥à¥Á¥ã¤Ö¤êá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÌµÎé¤ÊÃË¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡×¤È¤ÖÁ³¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁ°Æü¤°¤é¤¤¤Ë¡ØÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢ÈÓ¹Ô¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÇØ¹â¤¤¤·ÃËÁ°¤ä¤«¤éÌÜÎ©¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶¸Ä¼¼¼è¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤º¡¼¤Ã¤È²¶¤Î¤³¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Æé°ì½ï¤Ë¿©¤¦¤Æ¤ÆÍî¤Á¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÃÊ¡¹Ê¢Î©¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡²ÏÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¤È±þ¤¸¤¿¤¬¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢²¿¤Ë¤â¡ª¡¡¤º¡¼¤Ã¤È¥¤¥¸¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¤â¤ó¡£¤Þ¤À£²£·¡Á£²£¸¤Ç¤·¤ç¡£¥Ê¥á¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡Ä¡×¤È¥Ö¥Ä¥¯¥µ¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£