Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³¤³°Î¹¹Ô¡¢·ê¾ì1°Ì¤Ï¡È°Õ³°¤ÊÅÔ»Ô¡É¡£º®»¨Æü¤Ï¤¤¤Ä? ¤ªÆÀ¤Ë¹Ô¤±¤ëÆüÄø¤Ï?
¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢2025Ç¯¡Á2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ê¾ì¥³¥¹¥Ñ³¤³°Î¹¹ÔÀè¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¿Íµ¤³¤³°Î¹¹ÔÀè¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤È¥Û¥Æ¥ë¤Îº®»¨Æü¤ä¤ªÆÀ¤Ê½ÐÈ¯ÆüÍ½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö·ê¾ì¥³¥¹¥Ñ³¤³°Î¹¹ÔÀè¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¡Á2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ª¤±¤ë³¤³°Î¹¹Ô¤Î¸¡º÷¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ110%¤ÈÁý²Ã¡£
2024Ç¯¡Á2025Ç¯ Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î1Çñ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½ÉÇñÈñ¤ÈÊ¿¶Ñ¹Ò¶õ·ôÂå¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö·ê¾ì¥³¥¹¥Ñ³¤³°Î¹¹ÔÀè¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î1°Ì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¡Ö³ø»³¡×¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ø»³¡×¤Ï¡¢³¤±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤áÅß¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬Äã¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ü¤Î¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò´®Ç½¤Ç¤¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÄ¯¤á¤ë³¤¤ÎÀä·Ê¤âÌ¥ÎÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º®»¨¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤¢¤ëÅÔ»Ô¡Öµ¹Íö(¥¤¡¼¥é¥ó)¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÂæËÌ¤«¤é¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤ÇÌó£±»þ´Ö¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¾Ì·Ì²¹Àô¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¾®äÆÊñ¤ä²´éÚ¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ê¤É¡¢Ìë»Ô¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¡¼¥É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿µì»Ô³¹¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¼óÅÔ¡Ö¥Ï¥Î¥¤¡×¤ä¶áÂåÅª¤Ê¹âÁØ¥Ó¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤Î·úÊª¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¡Ö¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ñ¥¿¥ä¡×¤Ê¤É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¡Ö¿Íµ¤³¤³°Î¹¹ÔÀè¥é¥ó¥¥ó¥°
¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¡Ö¿Íµ¤³¤³°Î¹¹ÔÀè¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖÂæËÌ¡×¡¢2°Ì¤¬¡Ö¥½¥¦¥ë¡×¡¢3°Ì¤¬ÂæËÌ¤ÎËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¿·ËÌ¡×¤È¡¢¾å°Ì10°Ì¤Î¤¦¤Á9¤«½ê¤¬¶á¾ì¤Î¥¢¥¸¥¢·÷¤¬Àê¤á¤¿¡£
´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤½¤ì¤¾¤ìÊ£¿ôÅÔ»Ô¤¬¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Î£¹Ï¢µÙ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ£¿ôÅÔ»Ô¤ò¼þÍ·¤¹¤ëÎ¹¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îº®»¨Í½ÁÛ¤È¤ª¤¹¤¹¤áÎ¹¹ÔÆüÄø
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ²Ë¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüÊÂ¤Ó¤Î¤¿¤á¡¢ºÇÂç9Ï¢µÙ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Î¹¹Ô¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥È¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï12·î26Æü(¶â)¤«¤é28Æü(Æü)¡£¤³¤Î´ü´Ö¡¢ºÇ¤âº®»¨¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1·î6Æü(²Ð)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢12·î27Æü(ÅÚ)¤ÏÌó12ÇÜ¤Îº®»¨¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î26Æü(¶â¤«¤é31Æü(¿å)¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤¬ºÇ¤âº®»¨¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¡¢ºÇ¤âº®»¨¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1·î7Æü(¿å)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢12·î27Æü(ÅÚ)¤ÏÌó12ÇÜ¤Îº®»¨¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤·ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢12·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤«¡¢1·î3Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º®»¨¤òÈò¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñÆüÍ½ÁÛ¤È¤ª¤¹¤¹¤áÎ¹¹ÔÆüÄø
Î¹Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆüÄøÁª¤Ó¤âÂçÀÚ¡£¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎºòÇ¯Ëö¤Î1Çñ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½ÉÇñÈñ¤ÈÊ¿¶Ñ¹Ò¶õ·ôÂå¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë¤È¡¢12·î²¼½Ü¤«¤éÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÉÕ¶á¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤ÆÈñÍÑ¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
°ìÊý¤Ç¡¢1·î6Æü(²Ð)°Ê¹ß¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Î3Ï¢µÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÈñÍÑ¤¬Èæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢1·î6Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Î½ÐÈ¯¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
