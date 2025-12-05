¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¡£×£Â£Ã¤ËÈ÷¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï´Ý¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢£²·î£±Æü¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¡¢´ßÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤ËÈ÷¤¨¤¿Ä´À°´ü´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡££±£±·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂåÂÇ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿½éÀï¤Ç¾¡¤Á±Û¤·£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÃæÂ¼¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢ºäËÜ¡Êºå¿À¡Ë¼ã·î¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤ÎÊá¼ê£³ÏÈÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤ËµÈÊó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£Â£Ã¤Ç¿·¤·¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ï¡Ö´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÇÛµå¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ¾·×¤ËÀ©¸Â»þ´Ö¤¬Ã»¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¡¢Æñ¤·¤µ¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó¥ß¥¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¤«¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤À¡£