【「カービィのエアライダー」不具合】 12月5日 発生 ※修正更新データを近日配信予定

任天堂は、Nintendo Switch 2用アクション「カービィのエアライダー」にてゲーム内の不具合を確認していることを発表した。

今回の不具合はシティトライアルのイベント「怪鳥ダイナブレイド飛来!!』の発生確率が想定より低くなること、フリーランで長時間プレイするとタイマーの進行がおかしくなるの2点が確認されている。

これらの問題を修正する更新データは近日配信を予定している。

(C) Nintendo / SORA

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.