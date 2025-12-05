「カービィのエアライダー」シティトライアルにて「怪鳥ダイナブレイド飛来」の発生確率が低くなるなどの問題が発生修正更新データを近日配信予定
(C) Nintendo / SORA
任天堂は、Nintendo Switch 2用アクション「カービィのエアライダー」にてゲーム内の不具合を確認していることを発表した。
今回の不具合はシティトライアルのイベント「怪鳥ダイナブレイド飛来!!』の発生確率が想定より低くなること、フリーランで長時間プレイするとタイマーの進行がおかしくなるの2点が確認されている。
これらの問題を修正する更新データは近日配信を予定している。
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.