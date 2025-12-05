着回し力100点な「優秀ワンピ」→【GU値下げ】で2,990円になってた、、！（歓喜）

冬のおしゃれはアイテム数が増えて、つい予算オーバーしがち。だからこそ重視したいのが、着回し力とコスパです。そんな理想を叶えてくれそうな、ビスチェ × ニットワンピのおしゃれなセットアイテムを【GU（ジーユー）】で発見しました！ 今ならお値下げ中なので、早めに要チェックです。

ふわふわビスチェが冬らしく映える主役級セットワンピ

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\2,990（税込・セール価格）

ふわふわ素材のビスチェが視線を集める、冬ならではの可愛げをまとった主役級ワンピース。ワンピ自体はすっきりとした縦ラインのリブ素材で、大人でも甘くなりすぎない絶妙なバランスで着こなせそう。セットで着るだけでトレンドのレイヤードコーデが完成し、忙しい朝でもサッとおしゃれ見えが狙えるのも嬉しいところ。ショートブーツで季節感を出しても、スニーカーでモードに外しても決まりそうです。

すっきりフォルムのワンピはきれいめスタイルにも使える！

ワンピとビスチェは、それぞれ単品使いもOK。どちらもシンプルなデザインなので、日々の着こなしにもすっと馴染みやすいのがポイントです。特にワンピースは上品なシルエットで、ジャケットを羽織るだけでグッとエレガントな雰囲気に。きれいめバッグやシューズを添えれば、デートや通勤にも対応できる大人スタイルに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M