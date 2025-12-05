◇DYNAMIC GLOVE on U−NEXT Vol.38 ボクシングWBOアジアパシフィック フェザー級タイトルマッチ 藤田健児《10回戦》ペテ・アポリナル（2025年12月6日 東京・後楽園ホール）

アマチュアボクシング10冠でWBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者の藤田健児（31＝帝拳）が5日、都内で4度目の防衛戦の前日計量に臨んだ。

1回目はまさかの200グラムオーバーとなったが、約1時間後の再計量で57・1キロでパス。自宅の体重計との誤差があったことを明かし「ドキドキしました」と苦笑しながら、自身初のメインイベンターを務める一戦へ「気合入れていきたい。しっかりKOで勝つ」と気合十分に話した。

同階級を主戦場とする同門のIBF世界フェザー級5位・中野幹士（30）は11月24日の同級挑戦者決定戦で判定負け。「パズルのピースがはまらなかった。残念ですが彼は彼、僕は僕。僕は変わらず世界を目指すだけ」と戦友の敗戦に心を痛めながらも、表情を引き締めた。

ここまで9戦全勝5KOでWBOの世界ランキングでは3位に位置。「もちろん早く世界に行きたい。どんな相手にもはまるボクシングができれば」と元東洋太平洋スーパーバンタム級王者アポリナル戦での快勝を誓い、来年の世界挑戦につなげる。