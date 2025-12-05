お笑いコンビ、響の長友光弘（47）が5日までにインスタグラムを更新。がんで死去した最愛の父の葬儀を終えたことを報告した。

長友は3日の投稿で「大好きなお父さんが永眠しました 明日お通夜 明後日葬儀になります」と報告し、元気だったころの父の写真をアップ。「癌がみつかって2カ月でした 急すぎて心が追いつかないですが 生前お父さんと仲良くしてくれた皆様ありがとうございました」と動揺する様子をうかがわせつつ感謝の言葉をつづり、「一緒にさんま御殿や親子漫才に出れた事が良い思い出になりました」と偲ぶとともに、「TVで活躍してる息子をいっぱい見せてあげられなくてごめんよ これからも自慢の息子でいられるように頑張るからね」と語りかけるようにつづっていた。

今回の投稿で「無事にお父さんの葬儀が終わりました」と、祭壇の写真をアップして報告。「お通夜にはたくさんの方々に来て頂いて改めて父の偉大さとみんなに愛されていた人だったんだなと そんなお父さんがずっと大好きで自慢の父なんです 僕が一番父に似てるんです」と亡き父へ思いをはせ、「最高のお父さんでした！！これからもずっと見守っててね大好きだぜ！！」とつづった。