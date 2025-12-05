旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数76万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が今年12月10日（水）にグラビア引退作となる写真集「Afterglow」（講談社）の表紙が5日、公開された。

ラストグラビア写真集「Afterglow」は真夏の南国ベトナムが舞台。美しいビーチでのビキニ姿をはじめ、大人の魅力を増したランジェリーショットや自身最大のヌーディーショットにも挑戦した意欲作。表紙を飾ったのは、いけちゃんの透明感を最大限に引き出したバスルームでの1枚。洗練された静かな色香を放ちながらも、どこかあどけなくて柔らかい表情が印象的なカットとなっている。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。“ぼっち系”ユーチューバーとして活動している。

今作の撮影は佐藤裕之氏、発行は講談社。価格は3630円（税込み）で、仕様はA4正寸の128ページ。

▼いけちゃんコメント

2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたらうれしいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ ありがとうございました！