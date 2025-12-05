Ì£¤ÎÁÇ¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸ Ãæ¹âÀ¸¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢ÎÁÍýÁª¼ê¸¢ ¡Ö¿©¤Î¹Ã»Ò±à¡×ÎÁÍý¤Ç¿¿·õ¾¡Éé
¡¡Ì£¤ÎÁÇ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ÎÁÍýÁª¼ê¸¢¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÃÄÂÎÉôÌç¤È¸Ä¿ÍÉôÌç¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤äºî¤ë´î¤Ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È2012Ç¯¤«¤éÁª¼ê¸¢¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Çºî¤ë±þ±ç¤´¤Ï¤ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼Â»Ü¡£13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î18,201ÁÈ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î½é¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÄÂÎÉôÌç¡ÊÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¦¹â¹»À¸¤ÎÉô¡Ë¤Î6ºîÉÊ¤È¡¢¸Ä¿ÍÉôÌç¡ÊÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡¦¹â¹»À¸¤ÎÉô¡Ë¤Î6ºîÉÊ¤Î·×12ºîÉÊ¤¬ºÇ½ªÁª¹Í¤Ë¿Ê½Ð¡£11·î30Æü¤Ë¤ÏÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿12ÁÈ¤¬Àîºê»Ô¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥°¥ë¡¼¥×¤¦¤ÞÌ£ÂÎ¸³´Û¤ÇºÇ½ªÄ´Íý¿³ºº¤ËÄ©¤ß¡¢ÃÄÂÎÉôÌç¤Ç¤ÏÉô³èÅù¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¤â¤¯¤â¤¯¤ÈÄ´Íý¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÃÄÂÎÉôÌç¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à»â»ÒÅç3Boys¤ÎºîÉÊ¡Ö»â»ÒÊ³¿×¡ªÅç¤Î¤Ö¤êÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÁÄ¬É÷¤ÈÂÀÍÛ¤Î¹á¤ê¡Á¡×¡¢¹â¹»À¸¤ÎÉô¤Ç¤Ï¼óÎ¤¹â¹»¥¯¥Ã¥¥ó¥°Éô¤ÎºîÉÊ¡ÖÊõÎåÊñ»Ò(¥Û¡¼¥ì¡¼¥Ñ¥ª¥º)¡½Êõ¤òÃÛ¤¯¾¢¤Ø¡½¼óÎ¤¾ë½¤Á¶¤ËÄ©¤àµÜÂç¹©¤µ¤ó¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤Î°ìÉÊ¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¸Ä¿ÍÉôÌç¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ç¤Ï¿·ÅÄ¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡¢¹â¹»À¸¤ÎÉô¤Ç¤ÏÀÖÎæÈþ±©¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö¥ª¥¤Õ¤ïÀ¹¤ê¡Á¥·¡¼¥¯¥ï¡¼¥µ¡¼¤´¤ÞÌ£Á¹¡¼¥¹¡Á¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¿©¤Î¹Ã»Ò±à¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤ÇÄ´Íý¤ËÄ©¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤½Ð¤¹À¸ÅÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Ë¤ÏÌ£¤ÎÁÇ¿©ÉÊ»ö¶ÈËÜÉô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹·ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¤Î¸þ°æ°é»ÒÉôÄ¹¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤â¤¢¤¤¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¤ÎÄ¹Ã«ÀîÈþÊÝÊÔ½¸Ä¹¤é¤¬¿³ºº¡£Ì£¤ä¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤äÄ´ÍýÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à»â»ÒÅç3Boys¤ÎºîÉÊ¡Ö»â»ÒÊ³¿×¡ªÅç¤Î¤Ö¤êÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ°æ»á¤Ï¡ÖÅç¤Î¼«Ëý¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁíÉ¾¡£¼óÎ¤¹â¹»¥¯¥Ã¥¥ó¥°Éô¤ÎºîÉÊ¡ÖÊõÎåÊñ»Ò¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£µÜÂç¹©¤µ¤ó¤ÎÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡×¤ÈÁíÉ¾¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏÉ½¾´¾õ¤ÈÉû¾Þ3Ëü±ßµÚ¤Ó¾¦ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£