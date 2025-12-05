優れた映像や写真を称える東北写真記者協会の審査会で、秋田放送が制作しABS news every.で放送した映像が、ニュース部門と企画部門、2つの部門で金賞に輝きました。



ニュース部門で金賞に輝いたのは、今年のプロ野球ドラフト会議で楽天イーグルスから2位指名を受けた伊藤樹投手の家族の喜びの瞬間です。



喜びにあふれる場面を瞬時の判断で一連で撮影し、感動を呼び起こしました。





受賞した菅原陽久カメラマンは「指名の瞬間を待ち続ける緊張感のなか、夢中になりながらも冷静に撮影することができた。また誰かの将来が決まるような場面を映像で伝えていきたい」と話しています。企画部門で金賞に輝いたのは、鳥海山のふもとで新たな取り組みにチャレンジする繁殖農家の姿を追った映像作品です。食肉としては市場価値が低いとされてきた母ウシに付加価値をつけようと奔走する姿。そして、家族同様に長年過ごしてきたウシへの思いを丁寧に描きました。受賞した齋藤俊カメラマンは「普段の食事で“生き物の命をいただいている”ということを考えてもらえたらとの一心で撮影しました。今後も視聴者に思いが伝わる映像を撮影できるよう努力していきます」と話しています。受賞した2つの映像は、秋田放送のホームページとABSあきたアプリで5日から再び配信しています。