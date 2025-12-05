満島ひかり、先輩・柴咲コウが見せる意外な一面にメロメロ？「どんどん好きになっている」

12月5日放送のNHK『あさイチ』に、満島ひかりがVTR出演。この日のスタジオゲストで、現在公開中の映画『兄を持ち運べるサイズに』で共演する柴咲コウの人柄について語った。

VTRの中で、満島は柴咲について、「妙な可愛らしさがあって。先輩なんですけど、ちょっと私にとって妹のような可愛らしいところがある方というか」「不器用さもあって、チャーミングで、今どんどん好きになっている途中です」とコメント。

さらに、「ちょっとクールな印象も受けるんですけど、何かちょこちょこおっちょこちょいだったり、チャーミングな部分だったり」「必ずぬいぐるみみたいなものが鞄にぶら下がってたり。可愛らしい部分がいっぱいあって、それを1つずつ発見するのがすごい好きですね」と、柴咲の意外な一面についても明かした。

また、「（柴咲が）今、ライブツアー中で週に1回ライブをしていて」「毎週どこか地方に新幹線で移動して。大丈夫かな？みたいな話してたら『いや、意外と大変かも』みたいな話をしてて」「弱い部分とかをそんなに隠したりする方じゃなくて、結構そのまま出しているので」「すごいナチュラルで、すごい素直な感じで素敵だなと思ってます」とも語っていた。