過疎地にローソン進出！コンビニ起点の街づくり構想『ハッピー・ローソンタウン』　団らんスペースや芝生の広場など併設も…住民は“維持“に不安

過疎化と高齢化が進む地域にあえて進出。大手コンビニエンスストアが新たな構想を発表です。



（ローソン 竹増貞信社長）「ハッピー・ローソンタウン。これを再創生していく最初の取り組みになります」



１２月５日、池田市やコンビニ大手のローソンなどが結んだ包括連携協定。「ハッピー・ローソンタウン」と銘打ち、コンビニを起点とした便利で住みやすい街を目指す構想です。



その舞台となるのが、市の北西に位置する伏尾台地区。１９７０年代に開発された閑静な住宅街です。平成の初めごろは約７千人が暮らしていたといいますが、過疎化が進んだいまは５０００人を下回るほどに。その約５割が６０歳以上と高齢化も深刻な上、路線バスの本数も減っています。なかでも住民が不満に思っているのが「買い物」です。





（地元住民）「ちょっとした買い物はコープがあるんですけど、それ以外は車で池田駅のほうに行ったり」「一週間まとめ買いで、川西のダイエーまで車で行っています」以前は鮮魚店やパン屋がありましたが、今は地区の中心部にある小さなスーパー１店舗だけに。ローソンはそこにあえて進出しようというのです。広々とした店内には近隣住民らが団らんできるコミュニケーションスペース。外には家族連れも楽しめる芝生の広場が整備される予定です。災害時には地域の防災拠点にもなるといいますが、過疎化が進む地域だけに、ほんとうに維持できるのか、不安に感じる住民も。（地元住民）「カフェ併設で焼き立てパンが買えるって。それには期待しているんですけど、そこにできて続くのかなと。ここだけの住民のためだけだったら、少なすぎるでしょお客さんが」実は伏尾台地区には以前ローソンが営業していましたが、１９９８年に撤退。しかも今回はより大規模な構想。タッグを組む池田市長は…（池田市 瀧澤智子市長）「採算の部分については分かりかねる部分はあるが、イベントなども通しながら街の魅力の向上につなげていくことで、定住人口の増加を目指していけると考えている」スーパーやドラッグストアと熾烈な買い物客争奪戦が続くコンビニですが、過疎地での新しい取り組みは成功するのか、街に活気をもたらす場所となるのか、注目です。