人形のような可愛らしい姿で“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）が4日、Xを更新。ライブ風景を動画で公開し、反響が寄せられている。

【映像】谷琢磨、ロリータ風衣装を着た姿＆子育ての様子など

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で、女性モデルの代役を務めたことがきっかけとなり、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったという。

2025年12月1日にXに投稿した、ロリータ風衣装を着た姿は1.5億インプレッションに到達。「これが48歳男だと!?」「どう見ても女の子だろ…」と話題になっていた。

また、谷は2人の娘を育てる父親でもあり、子どもたちに本を読み聞かせる様子や3人でドレスを着た姿なども公開してきた。

谷琢磨、ライブ風景を公開

12月4日の更新では、「皆さま。私はクラシックからロックまで幅広く歌っているお父さんです ハイダンシークドロシーというバンドで、ぴょんぴょん歌うお父さんをお楽しみ下さいね」とライブ中の動画を披露している。

この姿にファンからは「美しすぎるお父さん」「動画でこのスタイル…加工じゃなかったのか…！あなたは世界で一番可愛いお父さんだよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）