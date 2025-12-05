Ｂ２ベルテックス静岡が５日、今季Ｂ３から昇格した横浜ＥＸ戦（６、７日）に向けて、会場となる静岡市中央体育館で練習した。前節の信州戦はワールドカップアジア予選のグアム代表に招集されていたＳＧサイモン拓海（２５）が合流。現在、６連敗中と苦しむチームの起爆剤に名乗りを上げた。

期待のシューターが戻ってきた。Ｗ杯アジア予選のフィリピン戦を終えて、２日の火曜日に帰国したばかり。「代表では睡眠が取れなくて、ハードだった」と言うが、「帰ってきてから１０時間以上寝たので問題ない」と、元気いっぱい。連敗ストップのかかる横浜ＥＸ戦に向けては、「チームの勝利に貢献したい」と、力を込めた。

グアム代表から自信をつけて帰ってきた。第１戦は１２本シュートを放って無得点に終わったものの、第２戦は３点シュートを７本決めるなど２３得点と大爆発。チームが２連敗した中、気を吐いた。「２、３年前の自分なら第１戦であれだけ入らないと、１か月近く落ち込んだけど、すぐに第２戦で戻ってこれたのは良かった」と、精神面の成長を喜んだ。

現在、ベルテは苦しい状況に置かれている。３勝１６敗で西地区最下位。ひとつ上の６位・奈良に４ゲーム差を付けられている。今節の横浜ＥＸの初戦に敗れれば、早くも今季２度目の７連敗だ。ここまでチームの１試合平均６６・４点はＢ２の１４チームワーストで、得点力不足が大きな要因となっている。「まだリーグは４１試合ある。これまでの努力を信じてシュートを打ち続けたい」。３点シューターが、得点力不足にあえぐチームのカンフル剤になる。