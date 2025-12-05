ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサが、俳優のマ・ドンソク、イ・ジヌクとともにアクション映画に挑戦すると５日、Ｎｅｔｆｌｉｘが発表した。

同社は「マ・ドンソク、イ・ジヌク、リサが出演する、アクション・ブロックバスター映画『タイゴ』の制作が決定した」と伝えた。

「タイゴ」は、ハリウッド俳優・クリス・ヘムズワースの「タイラー・レイク -命の奪還-」シリーズのスピンオフで、マ・ドンソクが戦争孤児として育った傭兵タイゴを演じ、家族のようなチームメートが犯罪組織に拉致され、命がけのミッションに乗り出す。対するイ・ジヌクは、犯罪組織のリーダー・アルマン・チェ役を引き受け、マ・ドンソクと緊張感あふれる真っ向対決を展開するという。

そしてリサは、タイゴの友人でチームメートのリアを演じ、ミッション途中に危険が迫るとした。

マ・ドンソクは「数年かけて準備して来た作品が制作されることになり、とてもうれしい」とコメント。

リサも「アクション映画に出演するのが私の夢だった。スクリーンデビュー作として、すてきな作品に出演できてうれしい」と喜びを伝えたという。