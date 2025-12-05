１４年ぶりの逆転優勝を目指すＪ１柏は５日、柏市内で最終節・町田戦（６日、三協Ｆ柏）に向けて非公開練習を行った。ＦＷ細谷真大（２４）らの取材対応も実施され、関係者によると報道陣の数は“今季最高級”の１７人。当日のチケットも完売済みで、最終決戦を前に注目度は最高潮の様子だった。

首位鹿島とは勝ち点１差の２位。鹿島が勝利でＶ逸。鹿島が引き分け以下の場合、柏が勝利すれば逆転優勝。鹿島が敗れた場合、柏が引き分けると勝ち点７３で並び、得失点差の争いとなる。得失点差でも並んだ場合、得点数の争いとなり、前節終了時点で鹿島より３得点多い柏が有利な状況だ。

前節の新潟戦で自身初のハットトリックを達成し、波に乗る細谷は「タイトルにつながる点を取りたいですし、しっかりエースの仕事を全うしたい」と気合十分。ここまで全試合フル出場のＤＦ古賀太陽は「（決勝で敗れ）ルヴァン杯を逃したからこそ、タイトルへの思いは強くなっています。他力ですし、まずは自分たちが明日の試合に勝たないと話にならない。とにかく目の前の試合に集中して、結果を待てるような状況にしたい」と意気込んだ。