ラッパーちゃんみな（27）が5日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、参加予定だった台湾高雄市の高雄国家体育場（ナショナルスタジアム）で開催のイベントへの出演をキャンセルしたことを謝罪した。

ちゃんみなは、「ちゃんみなSTAFF」の投稿を引用し、「申し訳ありません 早く回復する様努めます」と謝罪した。

「ちゃんみなSTAFF」は「株式会社レインボーエンタテインメント ちゃなみなマネジメント」名義で「『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA2025）』ちゃんみな出演キャンセルのお知らせ」とし、出演を予定していた6日開催の同イベントについて「昨日よりちゃんみなが発熱及び体調不良となり、医師の診断のもと治療および十分な休養が必要と判断されました。現時点で万全な状態での出演が難しいため「AAA 2025」への出演をキャンセルとさせていただきます」と発表した。

そして「直前でのご案内となり、ご来場を予定していたお客様、主催者の皆様、関係各位の皆様、ASH ISLAND様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫びいたします」と謝罪した。