人気のパティスリーアンドカフェ

麻布台ヒルズガーデンプラザBの地下1階にある「パティスリー＆カフェ デリーモ 麻布台ヒルズ店」。

2013年に赤坂で誕生したデリーモ。ショコラティエでもある江口和明（えぐちかずあき）シェフが立ち上げたパティスリーで、現在全国に7店舗を展開しています。

こちらの麻布台ヒルズ店は、2023年11月にオープンしたお店。カラフルな天井がインパクトある店内は、ゆったりとしていて居心地よい空間になっています。

カウンター席も奥にあるので、おひとり様でも気軽に利用できるにゃー♪

江口和明シェフ

江口和明シェフは、国内有名店、ベルギーのチョコレート専門店などで研鑽を積み、その後2013年のデリーモ立ち上げ時にシェフパティシエ、ショコラティエとして就任。

現在は、イギリスに本社を置き1600年に設立した、歴史と伝統を尊重しながら革新的な商品を生み出している「東インド会社」のシェフパティシエにも就任しています。

また江口シェフは、YouTubeでスイーツのレシピなどをわかりやすく紹介しています。登録者数は、なんと約35万人。大人気チャンネルですので、こちらも必見です！



麻布台ヒルズ店限定パフェ 「ルドルフ」 3168円

江口シェフのスイーツはどれもワクワクするビジュアルが美しく人気ですが、そのなかでも特にパフェはシェフの真骨頂で、デリーモの看板商品でもあります。

こちらは、2025年11月24日で2周年を迎えた麻布台ヒルズ店の周年記念パフェ。2025年11月16日から2026年1月上旬までの期間限定です。

麻布台ヒルズ店には、「エリザベス」という店舗限定パフェがあるのですが、この期間はお休み。

「エリザベス」と「ルドルフ」なんて、わかる人にとっては切ない組み合わせですが、黒猫はそんなストーリー性があるスイーツが大好きです。江口シェフの「ルドルフ」への思いは、ぜひパフェに添えられるカードを読んでくださいね。

味わいは、ライチ、カシスチュイル、カシスアイス、青りんごアイス、青りんごコンポート、エルダーミントジュレなど、みずみずしくさわやかで、あっという間にペロリのおいしさにゃー♪

「ピスタチオホリック」3168円（2025年12月現在、販売なし）

こちらは、通常期に登場する定番パフェの中でも人気の「ピスタチオホリック」。

ピスタチオ好きなら名前を聞いただけで悶絶するピスタチオ好きのためのパフェです。

ピエモンテ産とシシリー産の異なる産地のピスタチオを味わえるぜいたくなパフェで、ピスタチオのクリーム、ロースト、アイスがのっています。このパフェを味わうと、今までのピスタチオとの違いに衝撃を受けるかも。

ローストされたアプリコット、マリネされたグレープフルーツ、ショコラピスタチオアイスなど、食べ進めていくと混ざり合い、さらに味わい深くなりウマウマ倍増にゃー♪



フードメニューもおすすめ

「ルーベンスープレックス（サラダ付き）」1700円、「アイスコーヒー」638円

※ドリンクセットはここから200円引

パスタ、サンドイッチなどのフードメニューも、江口シェフのアイデアが詰まっていておすすめです。

コーンビーフ、ザワークラウト、チーズが入るアメリカ定番のルーベンホットサンドも、江口シェフ流。アメリカ本場の定番にはない玉子入りで、ボリュームも味わいもアップ。

ジューシーなコンビーフに、とろけるチーズと黄身あふれる玉子。ザワークラウトの酸味がアクセントになり、熱々で大満足のおいしさです。

麻布台ヒルズ店で、もうひとつのパフェ以外の黒猫おすすめは焼き菓子。

店内で焼き上げた、できたての焼き菓子をひとつから購入することができます。

（写真左上から時計回り）「フィナンシェショコラ」407円（※2025年12月現在販売なし）、「フィナンシェバニラ」326円、「ドームキャラメルオランジュ」489円

ウガンダ産のバニラが香る「フィナンシェバニラ」。

カカオとバニラを合わせて、チョコチップをのせた「フィナンシェショコラ」。

アールグレイとオレンジ果皮を練り込んだ生地の中にオレンジキャラメルクリームが入った「ドームキャラメルオランジュ」。

焼き菓子は、テイクアウトにもおすすめです。



■パティスリー&カフェ デリーモ 麻布台ヒルズ店（ぱてぃすりーあんどかふぇ でりーも あざぶだいひるずてん）

住所：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB B1

TEL：03-6809-2030

営業時間：11〜22時（21時LO）

定休日：無休

※施設に準ずる



