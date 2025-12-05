Á´Ä¹Ìó1.5km¡ª ²£ÉÍºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥ß¥é¥¤¥È¡×º£Ç¯½é³«ºÅ¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Christmas Market 2025¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
1.5km¤â¤Î³¹Á´ÂÎ¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥ß¥é¥¤¥È¡×
²£ÉÍºÇÂçµé¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥ß¥é¥¤¥È¡×¡£²£ÉÍ±ØÅì¸ý¤«¤é¥°¥é¥ó¥â¡¼¥ë¸ø±à¤ò´Þ¤à¡¢Á´Ä¹Ìó1.5km¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Æ¥¨¥ê¥¢¤òº£Ç¯¤ÏÌó25Ëüµå¤Î¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿LED¥é¥¤¥È¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¸÷¤äÉ÷ÎÏ¤Ê¤É¤Î¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥óÅÅÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¿·´¶³Ð¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¡ÖHoly Night Symphony in ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£²»À¼AR¥¢¥×¥ê Locatone™¡Ê¥í¥±¥È¡¼¥ó¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥ß¥é¥¤¥È¡×¥¨¥ê¥¢Ãæ¤ÎÆÃÄê¤Î³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤ë¤È°ÌÃÖ¾ðÊó¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
⻘¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÏ¶èÆâ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Î±éÁÕ¤È¶¦¤Ë¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¹¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥ß¥é¥¤¥È2025¡Á¤ß¤é¤¤¤ò¾È¤é¤¹¡¢¸÷¤Î¤Þ¤Á¡Á¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
ÅÀÅô»þ´Ö¡§16¡Á23»þ¡¡
¢¨ÅÀÅô»þ´ÖµÚ¤Ó¼Â»ÜÈÏ°Ï¤¬´ü´Ö¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â»Ü¥¨¥ê¥¢¡§²£ÉÍ±ØÅì¸ý¡¢¤Ï¤Þ¤ß¤é¤¤¥¦¥©¡¼¥¯¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÊâÆ»¶¶¡¢¥°¥é¥ó¥â¡¼¥ë¸ø±à¡¢ÈÁÁ¥ÆüËÜ´Ý¡ÊÁ¥ÂÎÀ°È÷´ü´Ö¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Ê¤É³Æ¥¨¥ê¥¢
Á´Ä¹¡§Ìó1.5km
º£Ç¯½é³«ºÅ¡ª ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Christmas Market 2025¡×
¥è¥³¥Ï¥Þ¥ß¥é¥¤¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥°¥é¥ó¥â¡¼¥ë¸ø±à¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤òº£Ç¯½é³«ºÅ¡ª
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Â¿¿ô¤Î¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡ÊÌÚÀ½¤ÎÏªÅ¹¡Ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª²Û»Ò¤ä¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¡¢Ä¾·Â10m¡¢¹â¤µ6m¤Î¡ÖSNOW DOME¡Ê¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥à¡Ë¡×¤¬¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Christmas Market 2025¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Î¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢»¨²ß¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ¥ß¥é¥¤¥È¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿²ñ¾ìÆâOfficial Drink¡Ê¥¤Þ¤¿¤Ï°¡Ë¤Ë¤Æ¡¢400¸Ä¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Christmas Market 2025 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤âÅÐ¾ì¡£¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨¸ÂÄê¿ô¤ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥°¥«¥Ã¥×Ã±ÉÊ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Christmas Market 2025
³«ºÅ´ü´Ö¡§¡Á2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§11»þ¡Á21»þ30Ê¬¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼21»þ¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥â¡¼¥ë¸ø±à¡ÖÈþ½Ñ¤Î¹¾ì¡×¼þÊÕ
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¨³«ºÅÍ½Äê¤ÏÅ·¸õÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÍ½Äê¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
