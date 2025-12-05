「OMO7高知（おも）by 星野リゾート」とゆずの産地・馬路村農業協同組合がコラボ！「ゆず三昧ステイ」で冬のごほうび旅
「馬路村のゆず」を堪能するディナービュッフェ11月に最盛期を迎えるゆずをテーマにした「ゆず三昧ステイ」。馬路村農協のこだわり抜かれたゆず商品をホテル滞在中に楽しむことができます。
まずはディナービュッフェ。前菜からメイン、デザートやドリンクまで、馬路村が誇る高品質なゆず商品を使用し、さまざまな形でゆずの風味を堪能できる全10品がラインナップ！ その一例はこちら。
・「ゆず風味のブリのカルパッチョ」×「ゆずしぼり」
脂の多いブリに、ぬけるような香りが特徴のゆず果汁を合わせてさわやかさをプラス。
高知名物の屋台餃子に青ゆず、唐辛子、塩のみで作られたゆずこしょうを添え、香りと辛味の絶妙なバランスを楽しめます。
・「ゆず甘酢餡のチキン南蛮」×「ゆずしぼり」「ゆずパッパ」
高知のB級グルメとしてしられるチキン南蛮を、ゆず果汁入りの甘酢餡でアレンジ。さらに仕上げに乾燥ゆず皮顆粒をトッピング♪
・「ゆずジュレを添えたブランマンジェ」×「ゆず茶」
口どけのよいブランマンジェに、ゆずの皮入りジャムで作ったジュレをアクセントに添えた一品。
OMOダイニングで楽しめるゆず三昧なディナービュッフェは、宿泊者はもちろん、ビジターも味わうことができます。利用には予約が必要なので、公式サイトをチェックしてみてくださいね。
目で、肌で、ゆずを感じる大浴場OMO7高知には、大浴場が併設されているんです！ その名も「トサノユ」。内風呂のほか露天風呂もあり、ドライサウナではオートロウリュも楽しめます。露天風呂の目の前には、生薬として暮らしのなかで親しまれてきた薬用植物を取り入れた庭園が広がっていて、眺めながら入浴すれば心身ともにリフレッシュできそう。
「ゆず三昧ステイ」では、そんな庭園にたわわに実るゆずの森を想像させる、ゆず柄の行燈を設置。 さらにバスアメニティとして馬路村農協の「umajiスキンケア」よりクレンジングオイル、化粧水、保湿ジェルを用意しています。一日の疲れを癒やしながら、目で楽しみ、肌でゆずの恵みを受け取ることができる湯浴みをぜひ。
■大浴場
時間：15時〜翌1時、5〜10時
ゆずこぶ茶を片手に過ごせるくつろぎの客室客室には、お湯を注ぐだけで手軽に楽しめる顆粒タイプの「ゆずこぶ茶」を用意。飲みたい時にさっと溶けて完成する、簡単ながらも本格的な味わいです！
ジュースのような甘さとは異なり、こぶ茶よりもすっきりとリフレッシュできるゆずこぶ茶は、プライベートなくつろぎの時間にぴったりです。
アクティビティ「ちっくとグルメナビ」で街中のゆずグッズやお菓子などの情報をゲット1階のご近所マップ前で開催される「ちっくとグルメナビ」は、ご近所のおすすめ店舗をOMOレンジャーが5分で紹介してくれる無料アクティビティ。街の情報を知りたいときに立ち寄れば、新たな発見につながるローカル情報を気軽に聞くことができます。おすすめのゆず商品があるお店やゆずのお菓子があるカフェなども教えてもらえますよ！
また、ホテル内のショップでは、馬路村農協のゆず商品の取り扱いも。ホテル内で使ってよかった商品をおみやげにしてみるのもいいですね。
■ちくっとグルメナビ
時間：14時30分〜16時30分
ゆずの魅力を体感できる「ゆず三昧ステイ」。ぜひOMO7高知に足を運んで体験してみてください！
■OMO7高知（おも）by 星野リゾート「ゆず三昧ステイ」
期間：開催中〜2026年2月28日（土）
住所：高知県高知市九反田9-15
TEL：050-3134-8095（OMO予約センター）
料金：ディナービュッフェのみ有料（大人 6000円／7歳〜11歳 4200円／4歳〜6歳 1500円／0歳〜3歳無料）。宿泊は別途、1泊1室5万3000円〜
対象：宿泊者。ディナービュッフェとショップはビジター利用可
予約：ディナービュッフェのみ公式サイトから要予約
