本田真凜、氷上で見せた全身レザー調衣装「腹筋綺麗」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が12月4日、自身のInstagramを更新。タイトなレザー衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美女スケーター「攻めコーデ」美腹筋際立つ全身レザー調衣装
本田は「リンクが超寒い季節がやってきた」とコメントし、引き締まったウエストが見えるタイトな黒のレザー素材の衣装姿を公開。メタリックな装飾やチェーンが施されたクールなデザインで、抜群のスタイルを披露している。
この投稿には、ファンからは「衣装がかっこよすぎる」「ウエストラインが美しい」「氷上の女神」「腹筋綺麗」「攻めコーデ」「スタイル抜群」「レザーが似合う」「演技も衣装も完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美女スケーター「攻めコーデ」美腹筋際立つ全身レザー調衣装
◆本田真凜、氷上でウエスト見せレザー衣装披露
本田は「リンクが超寒い季節がやってきた」とコメントし、引き締まったウエストが見えるタイトな黒のレザー素材の衣装姿を公開。メタリックな装飾やチェーンが施されたクールなデザインで、抜群のスタイルを披露している。
◆本田真凜の投稿に反響
この投稿には、ファンからは「衣装がかっこよすぎる」「ウエストラインが美しい」「氷上の女神」「腹筋綺麗」「攻めコーデ」「スタイル抜群」「レザーが似合う」「演技も衣装も完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】