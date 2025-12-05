【蟹無限】本ズワイ蟹の「食べ放題」開催、“蒸し”と“焼き”の2スタイル 同価格でタイ料理と和食も楽しめる
タイの大手ホテルグループ「センタラ ホテルズ＆リゾーツ」が手がけるセンタラグランドホテル大阪は、2024年好評だったビュッフェを、さらにパワーアップさせた「タイ meets 蟹 ディナービュッフェ」を開催する。期間は、2025年12月19日(金)〜2026年1月4日(日)まで。※文中価格は全て税込
今回は、本ズワイ蟹を“蒸し”と“焼き”の２つのスタイルで提供。贅沢な食べ比べができるのが魅力だという。
“蒸し”と“焼き”で食べ比べができる
タイ発のホテルならでは、スパイシーな本格タイ料理も登場。さらに、季節の食材を丁寧に仕立てた上質な和食も用意。本ズワイ蟹とタイ料理と和食の多彩なメニューが楽しめる冬限定の特別ビュッフェだという。
●スパイシーな本格タイ料理
スパイスと蟹の旨味が溶け込んだ名物料理「プーパッポンカレー」や、タイから取り寄せたスパイスをブレンドして作る「レッドカレー」、「シーフードとパイナップルのタイ風炒飯」など、注目タイ料理も登場。
タイの名物料理”プーパッポンカレー”
●上質な日本料理
京都の5つ星ホテルで和食料理長を務めたシェフが監修する「蟹蒸し寿司」や「牛筋肉吸い」など、こだわりの逸品も用意。
【本ズワイ蟹食べ放題】
蒸し本ズワイ蟹、焼き本ズワイ蟹
【ライブクッキング】
ローストビーフ
【タイ料理】
ケイジャン蟹ピラフ、ハジャイ風鶏の唐揚げ、３種のクリスピー食材を使ったタイ風サラダ、春雨サラダ、フレッシュ スプリングロール、チキンミンチサラダ、牛肉入りスパイシースープ イサーン風、ポークレッドカレー、プーパッポンカレー(蟹のカレーパウダー炒め)、春雨の炒め物、シーフードとパイナップルのタイ風炒飯、牛肉の黒胡椒炒め、ジャスミンライス
【和食】
柿の白和え、茸ととびこのおろし和え、ぶり大根、蟹蒸し寿司、小芋唐揚げ、牛筋肉吸い
【スイーツ】
ブラックフォレストケーキ、ミックスフルーツタルト、ベイクドストロベリーパイ、フルーツ寒天ゼリー
※ドリンクはソフトドリンク、コーヒー、紅茶のフリーフロー〈タイ meets 蟹 ディナービュッフェ 概要〉
♦期間：12月19日(金)〜2026年1月4日(日)
♦料金：大人9,500円、4〜12歳5,700円 ※3歳以下は無料
♦時間：17:30〜22:30 (最終入店20:00)
※利用は2時間制 ※ビュッフェ台の料理は21:30
♦会場：2階 「スアンブア」＆「エンバシー・オブ・クラブ」
♦予約：予約はこちら
♦問合せ：TEL：06-6695-7204(10-18時) / Email：cgoj.restaurant_resv@chr.co.th
※メニューや内容は予告なく変更する可能性あり
※写真はすべてイメージ
【センタラグランドホテル大阪について】
大阪の新たなランドマークとして2023年7月に開業したセンタラグランドホテル大阪。タイのセンタラ ホテルズ＆リゾーツが手掛ける高級ホテルブランドの日本第一号店。なんばの中心に位置する33階建のホテルは、スイートやコネクティングルームを含む515室の客室とクラブラウンジを備えている。
センタラグランドホテル大阪