【テラリウムコレクション コメダ珈琲店】 2026年3月23日 発売予定 価格：1個1,650円

リーメントは、ミニチュア「テラリウムコレクション コメダ珈琲店」を2026年3月23日を発売する。価格は1個1,650円。

本商品は名古屋発祥のフルサービス型喫茶店「コメダ珈琲店」をモチーフとしたミニチュア。コメダ珈琲店の外観や内装を手のひらサイズで再現されている。テーブル席やカウンター席、レジなどが再現され、全6種類が展開される。

(C)2026 KOMEDA Co.,Ltd.

(C)2026 RE-MENT