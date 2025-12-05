飛躍的に進化した2代目3シリーズのE30型

BMWはE21型3シリーズを、130万台以上販売した。6気筒エンジンも途中から選べたが、その大半は4気筒だった。2002 ターボで注目を集めたターボチャージャーは、1981年のグループ5レーサー、320i ターボで復活するが、市販はされていない。

1982年に2代目、E30型へモデルチェンジ。ここから、3シリーズは飛躍的に進化していく。4ドアサルーンが設定され、コンバーチブルとステーションワゴンも選択肢に加わった。ディーゼルエンジンが選べるようになり、1986年には初代M3が登場する。



ライト・ブルーのBMW 320 オートマティック（E21型）と、グレーのBMW 320i Mスポーツ（G20型） マックス・エドレストン（Max Edleston）

220万台が提供され、最高出力はベーシックな仕様の87psから、M3 エボリューションの241psまで3倍近い幅があった。先進的なABSや、四輪駆動も導入。見た目を差別化するMスタイリングキットも、お好みで選べるようになっている。

ターボエンジンは、6気筒ディーゼルの324tdで市販化。このE30型が、以降の3シリーズの大枠を作ったといっていい。

3シリーズで最も売れた世代、E46型

2007年に提供されたE90型M3には、自然吸気の4.0L V8エンジンが載った。デュアルクラッチATや、プラグイン・ハイブリッドも、現代的な技術として導入された。しかし、基本的なパッケージングはE30型から代々受け継がれている。

また、運転の魅力を確かなものにした世代でもある。M3へ手が届かないドライバーでも、洗練されたロードマナーで、駆け抜ける楽しさを享受できた。AUTOCARのライバルによる比較試乗では、常勝状態といって良かった。



BMW 320i Mスポーツ（G20型／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

3シリーズで最も売れた世代が、6年で交代したE36型の後継となる、E46型。1998年に発売され、約330万台に達している。高級感ある優雅なフォルムをまとい、6気筒エンジンやMTの指定も可能で、多くの人の期待へ応えた。

インテリアも上質で、長距離移動を快適にこなせた。ディーゼルエンジンのステーションワゴンは、家族にうってつけだった。M3には、究極形といえるCSLが登場。S54型3.2L直6エンジンは、一度聞いたら忘れられない吸気の美声を奏でた。

2025年の才色兼備なオールラウンダー

SUVの台頭とともに、3シリーズは勢いを弱める。それでも、E46型のテンプレートを踏襲したE90型は、約310万台がラインオフしている。

動的能力が明確に進化したF30型では、2ドアボディが4シリーズへ分派。10年が過ぎた今でもしっくりこない、というファンは少なくないのでは。他方、340iは直6エンジンでMT、FRというパッケージングを持つ最後の3シリーズになった。



BMW 320i Mスポーツ（G20型／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

そして、現行の7代目がG20型。2019年の発売から6年が経過するが、販売数は最近やっと100万台を超えたそうだ。今のところ、歴代で最も売れていない世代と呼べる。だからといって、完成度が低いわけではない。

むしろ2025年の量産車では、最も才色兼備なオールラウンダーだといっていい。特に、320i Mスポーツは。

通じる特長を秘める初代と現行

インテリアは若干デジタル過多な印象ながら、それ以外に気になる点はナシ。熟成され洗練された動的能力は、発進直後から感じ取れる。2.0L 4気筒ターボエンジンは、電動アシストなしでも反応はリニア。乗るほど、愛着が湧いてくる。

ステアリングはダイレクトで、ボディロールの生成はコーナリングスピードと完全にシンクロしている。E21型より車重は500kg近く重いのに、むしろ身のこなしは軽快。乗り心地は適度に引き締まりつつ、減衰特性に優れ快適性も高い。



ライト・ブルーのBMW 320 オートマティック（E21型）と、グレーのBMW 320i Mスポーツ（G20型） マックス・エドレストン（Max Edleston）

車内の人間工学も完璧。後席で大人が快適に過ごせ、荷室も広く、燃費は良い。多くの人へオススメしたい、素晴らしいクルマだといえる。半世紀に渡ってドライバー中心に技術を磨き上げ、法規制へ丁寧に適応させてきた、賜物といえる。

E21型とG20型は違いも少なくないが、通じる特長も秘めている。やはり、自動車史において、3シリーズは特別な存在だ。早寿を迎えたことを、心から喜びたい。

BMW 3シリーズ E21型とG20型 2台のスペック BMW 320 オートマティック（E21型／1975年式／英国仕様）

英国価格：3549ポンド（新車時）

全長：4355mm

全幅：1610mm

全高：1380mm

最高速度：170km/h

0-100km/h加速：12.0秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1036kg

パワートレイン：直列4気筒1990cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：110ps/5800rpm

最大トルク：15.8kg-m/3700rpm

ギアボックス：3速オートマティック／後輪駆動

BMW 320i Mスポーツ（G20型／英国仕様）

英国価格：4万2560ポンド（約868万円）

全長：4715mm

全幅：1825mm

全高：1430mm

最高速度：234km/h

0-100km/h加速：7.4秒

燃費：15.2km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1525kg

パワートレイン：直列4気筒1998cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：183ps/5000-6500rpm

最大トルク：30.4kg-m/1350-4000rpm

ギアボックス：8速オートマティック／後輪駆動