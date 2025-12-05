半世紀に多様な広がりを見せた3シリーズ

50年前に発売され、今まで提供が途絶えなかったモデルは数えるほどしかない。昔の名前を借りて、まったく違うクルマへ生まれ変わった例も多い。

【画像】50年間に多様な広がり BMW 3シリーズ E21型とG20型 M3と2002 ターボも 全114枚

初代のDNAをしっかり受け継ぐのは、フォード・マスタングにフォルクスワーゲン・ゴルフ、トヨタ・ランドクルーザー、ホンダ・シビック、ポルシェ911、メルセデス・ベンツ Sクラスなど。いずれも、名車ばかりなことがわかる。



ライト・ブルーのBMW 320 オートマティック（E21型）と、グレーのBMW 320i Mスポーツ（G20型） マックス・エドレストン（Max Edleston）

だがBMWには、そんな「早寿」を迎えたモデルが2つもある。1972年に生まれた5シリーズと、1975年に生まれた3シリーズだ。7シリーズも、もうすぐここへ加わる。

5シリーズも大きな影響を及ぼしたが、より我々へ身近で強い記憶を残し続けてきたのは、3シリーズの方だろう。これまで2000万台を売り、ディーゼルエンジンのステーションワゴンからV8エンジンを積んだM3まで、多様な広がりも見せてきた。

G20型320iの直系の祖先、E21型320

今回ご登場願った初代、E21型3シリーズは落ち着いたブルーが好印象。その隣へ停まるのは、最新のG20型3シリーズ。思いがけず、興味深い比較となった。

530psを誇るサルーン、M3との乗り比べも面白そうだったが、320i Mスポーツの方が、より2025年の代表へ近いはず。大人4名が快適に移動でき、14.0km/L以上の燃費を得られ、英国価格は約4万ポンド（約816万円）。183psで、公道を不満なく走れる。



BMW 320 オートマティック（E21型／1975年式／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

E21型は、販売中のものを偶然ネットで見つけた、1975年式320。テールランプの間に、お飾りの樹脂製パネルがない初期型で、まさにG20型直系の祖先だ。

2026年には、新しい「ノイエクラッセ」世代のi3が登場予定。しばらくエンジンで走る3シリーズも残るが、10年後も生き延びているとは考え難い。2035年のBMWショールームには、並んでいないはず。そう考えると、少し寂しい。

クラス上へ迫る雰囲気の醸成へ成功

初代3シリーズは、オリジナルのノイエ・クラッセ、02シリーズの流れを汲んだ、ポール・ブラック氏によるスタイリングをまとう堅実なサルーンだった。開発予算は、3500万ドイツマルク。現在の価値では約39億円に相当し、規模としては小さい。

E21型のメカニズムの多くは、02シリーズからのキャリーオーバー。それでも小さなBMWとして熟成され、品質が高められ、クラス上へ迫る雰囲気の醸成へ成功していた。ラック＆ピニオン式ステアリングラックとアンチロールバーが、強みになった。



BMW 320 オートマティック（E21型／1975年式／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

程なくして、3シリーズはパワーステアリングと燃料インジェクションを獲得。滑らかに回る直列6気筒エンジンも載るようになった。リミテッドスリップ・デフがオプションで設定され、323iはスポーティな走りを実現。スプリングレートも、高められていった。

現行と比べると二度見するほど小柄

今回のE21型320には、2.0L 4気筒のキャブレターエンジンが載る。人間工学は既に煮詰められており、ラインオフから半世紀が過ぎたと思えないほど走りは活発。当時は太すぎると指摘されたフロントピラーも、驚くほど細く前方視界が広い。

ダッシュボードに並ぶ、メーター類の配置は理想的。シートは細かなチェック柄で、クリーム色の天井が車内を明るくし、最近のBMWにはない雰囲気が車内を包む。センターコンソールが、しっかりドライバー側を向いている。



BMW 320 オートマティック（E21型／1975年式／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

2ドアサルーンのボディは、現行のG20型と比べると、二度見するほど小柄。オリジナルの13インチ・スチールホイールが、良く似合う。

しなやかさの中にある操る面白さ

動力性能に驚きは薄い。最高出力は110ps/5800rpmで、車重は1036kgと、パワーウエイトレシオは悪くないが、ZF社製の3速ATが印象を鈍らせる。変速は滑らかだが、発進時が若干ぎこちない。積極的にシフトアップし、高いギアへ落ち着きたがる。

操縦性は目からウロコ。最初期の3シリーズだとしても、今へ続く特長が香る。サスペンションは明らかにソフトだが、旋回時のバランスはオーバーでもアンダーでもなく、ニュートラルで安定している。



BMW 320 オートマティックを運転する筆者、リチャード・レーン マックス・エドレストン（Max Edleston）

カーブの途中でアクセルペダルの角度を変えると、ノーズの向きを調整できる。クラシカルなしなやかさの中に操る面白さがあり、運転しやすい。設計水準の高さを物語る。

この続きは、BMW 3シリーズ E21型とG20型（2）にて。