５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４９．１８ポイント（０．５８％）高の２６０８５．０８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９１．８２ポイント（１．０１％）高の９１９８．３０ポイントと続伸した。売買代金は２１０４億７２６０万香港ドル（約４兆１７９９億円）に拡大している（４日は１７９３億５９０万香港ドル）。

本土株高が投資家心理を支える流れ。本土市場で主要株価指数の上海総合指数が上げ幅を拡大する中、香港でも終盤に入り指数はプラスに転じている。中国株マーケットの先高観が改めて意識された。ＪＰモルガン・チェースなど複数ブローカーが中国株マーケットの強気見通しを示している。また、中国では今月中旬ごろ、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が開催される見通し。足もとの内需不振などを受け、当局は追加の刺激策を打ち出すとの見方が強まっている。

ただ、上値は限定的。中国では週明け８日に１１月の貿易統計、１０日に同月の物価統計、１５日に同月の小売売上高や鉱工業生産などが公表される。内容を見極めたいとするムードも漂った。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、保険大手２社の上げが目立つ。保険事業で中国２位の中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が６．７％高、中国人寿保険（チャイナライフ：２６２８／ＨＫ）が５．５％高で引けた。ほか、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が５．０％高。百度の人工知能（ＡＩ）チップ部門を香港で新規株式公開（ＩＰＯ）する――との観測が材料視された。

セクター別では、非鉄・レアメタル関連が高い。銅生産で中国最大手の江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．１％、アルミニウム中国最大手の中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．４％、銅・コバルト鉱山の中国有色鉱業（１２５８／ＨＫ）が４．７％、希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が４．３％ずつ上昇した。５日のロンドン金属取引所（ＬＭＥ）で銅先物が史上最高値を更新するなど、金属市況高が追い風となっている。ほか、金先物価格の上昇を手掛かりに、産金株も買われた。

ロボット関連の銘柄も物色される。深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が４．１％高、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が２．５％高、ロボット産業に参入した新興電気自動車（ＥＶ）メーカーの小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．３％高。そのほか、技術がロボットに応用しやすい自動運転の文遠知行（８００／ＨＫ）が５．２％高、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が４．５％高、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が２．１％高と値を上げた。

半面、空運セクターはさえない。中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．２％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が１．７％、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が１．０％ずつ下落した。

本土マーケットは４日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７１％高の３９０３．２４ポイントで取引を終了した。非鉄・産金が高い。保険・証券、インフラ関連、消費関連、ハイテク、自動車なども買われた。半面、エネルギー関連は安い。公益、運輸、銀行も売られた。

