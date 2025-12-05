『GR GT』、『GR GT3』を世界初公開

トヨタ・ガズー・レーシングは2025年12月5日、新型車『GR GT』、『GR GT3』を発表、開発中のプロトタイプを世界初公開した。

今回公開された2台のプロトタイプは、『モータースポーツを基点としたもっといいクルマづくり』を掲げるトヨタ・ガズー・レーシングのフラッグシップとして開発が進められている。



12月5日に世界初披露された、『GR GT3』（左）と『GR GT』（右）のプロトタイプ。 トヨタ・ガズー・レーシング

その開発の初期段階よりマスタードライバーのモリゾウこと豊田章男会長を中心に、プロドライバーの片岡龍也選手、石浦宏明選手、蒲生尚弥選手、ジェントルマンドライバーの豊田大輔選手や社内の評価ドライバーが、エンジニアとワンチームとなって開発を行ってきた。

クルマを操るドライバーのニーズに耳を傾け、正しく理解し、それを具現化する『ドライバーファースト』の追求から生まれてきたモデルである。

『GR GT』、『GR GT3』は、かつての『トヨタ2000GT』、『レクサスLFA』に続くスポーツカーのフラッグシップとして位置付けられ、『トヨタの式年遷宮』として『クルマづくりの秘伝のタレ』を時代に受け継ぐことも開発の狙いの1つとされている。

レクサスLFAの開発に携わったベテランから若手への技能・技術継承を行いながら、クルマのパフォーマンスを高めるために新技術を積極的に取り入れ、かつてない数多くのチャレンジを重ねてきたという。

公道を走るレーシングカー『GR GT』

『GR GT』は『公道を走るレーシングカー』をコンセプトに開発、『低重心』、『軽量・高剛性』、『空力性能の追求』を重視して開発された。

パワートレインは新開発の4.0L V8ツインターボエンジンとトランスアクスルに内蔵された1基のモーターを組み合わせたハイブリッドシステムで、変速機構には新開発の8速オートマチックを採用、システムの最高出力は650ps以上、最大トルクは86.7kg-m以上とされる。



GR GT（プロトタイプ）。 トヨタ・ガズー・レーシング

開発のスタート地点は『徹底した低重心化』で、全高とドライバーの着座位置を極限まで下げることから始まっているという。

駆動方式は限界領域までの扱いやすさに優れたFR（フロントエンジン・リアドライブ）レイアウトとした。

さらにドライサンプ方式を採用した4.0Lツインターボエンジンや、リアのトランスアクスルのほか、補機類の最適な配置などによって重量物の重心を大幅に引き下げ、ドライバーとクルマの重心をほぼ同じ位置にすることに成功、理想的なドライビングポジションと、クルマとの一体感が大幅に高められた。

軽量・高剛性の柱となるのは、トヨタ初採用となる『オールアルミニウム骨格』。大型中空アルミ鋳物とアルミ押出材を最適な部材配置と接合技術によって構築、高剛性を実現した。さらにボディパネルには、アルミニウムのほかCFRP（カーボン繊維強化プラスチック）を採用して軽さと強さを追求した。

サスペンションには、アルミ鍛造アームで構成された、ローマウントのダブルウィッシュボーンを採用。サスペンション特性は日常使いから限界域までリニアなレスポンスと高いコントロール性にこだわった。また、タイヤは専用開発の『ミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2』を装着し、シミュレーションと実車走り込みによる評価をアジャイルに行うことで、あらゆる場面でクルマと対話できるように最適化が図られた。

ブレーキシステムにはブレンボ社製の『カーボンディスク』を採用、車両挙動の制御もプロドライバーとともにつくり込んだ。また、VSC（横滑り防止機能）は、レース活動からのフィードバックにより駆動力とブレーキ制御を多段階で調整可能としており、運転技能や路面状況に合わせてコントロール特性を自ら選択でき、楽しく安心してドライビングを堪能できるようになっている。

エクステリアデザインでは、通常のデザインありきの手法とは逆転して、空力性能の理想像を定めるところからスタートしており、空力設計者とデザイナーが一丸となって空力と冷却を突き詰めたデザインとなっている。

インテリアは、人間工学の視点からベストなドライビングポジションと限界走行を支える視界を実現するデザインを妥協なく作り込んだ『守られ感』あるデザインとなっており、操作系の適切な配置によってサーキット走行のみならず日常使いでの『高揚感』や『扱いやすさ』、『安心感』をも追求したものとなっている。

勝ちたい人に選ばれるGT3を目指した『GR GT3』

市販車ベースのトップカテゴリーである、FIA GT3カテゴリーのレギュレーションに沿ったレーシングカーとして開発された『GR GT3』は、『勝ちたい人に選ばれる』、『誰が乗っても乗りやすい』クルマを目指している。

プロはもちろん、ジェントルマンドライバーも参戦するGT3カテゴリーにおいても、ベースとなる『GR GT』同様に『ドライバーファースト』を追求。レーシングカーとしての戦闘力だけではなく、レースに参戦するユーザーが、心からモータースポーツを楽しめるように、最適なカスタマーズサポート体制も構築していくという。



GR GT3（プロトタイプ）。 トヨタ・ガズー・レーシング

『GR GT3』の開発プロセスでは、新技術とともに新しい開発・製造手法にもチャレンジしていることも特徴といえ、それらの多くはトヨタ・ガズー・レーシングが参戦するモータースポーツからの学びをフィードバックしたという。

その1つが、開発初期からの『ドライビング・シミュレーター』の導入であり、クルマの素性を開発の初期から効率よく磨き上げる一助となった。

シミュレーターで各パーツをつくり込むとともに、テストコースをはじめ、富士スピードウェイやニュルブルクリンクといった世界中のサーキットで実車での走り込みを実施、限界領域での走行性能や耐久性能を確認していったという。

また、『GR GT』の開発で磨き込まれた『オールアルミニウム骨格』や『前後ダブルウィッシュボーン・サスペンション』などの基本構造は、『GR GT3』においても多くを共用できるように開発されている。

プロトタイプのスペック

■GR GT



ボディ

・全長：4820mm

・全幅：2000mm

・全高：1195mm

・ホイールベース：2725mm



ボディ構造・キャビン

・骨格：オールアルミニウム骨格

・乗車定員：2枚



重量

・車両重量：1750kg以下

・前後重量配分：前45：後55



パワートレイン

・エンジン排気量：3998cc

・ボア×ストローク：87.5 x 83.1mm

・種類：V型8気筒 ツインターボ

・モーター：トランスアクスル内蔵1モーターハイブリッド

・変速機構：新開発8速オートマチック

・システム最高出力：650ps以上

・システム最大トルク：86.7kg-m



走行装置・足まわり

・駆動方式：FR

・サスペンション（前）：ダブルウィッシュボーン・コイルスプリング

・サスペンション（後）：ダブルウィッシュボーン・コイルスプリング

・ブレーキ（前）：カーボンセラミック・ディスクブレーキ

・ブレーキ（後）：カーボンセラミック・ディスクブレーキ

タイヤサイズ：（前）265/35R20

タイヤサイズ：（後）325/30R20



最高速度：320km/h以上

（数値は開発目標値・車内測定値）





■GR GT3



ボディ

・全長：4785mm

・全幅：2050mm

・ホイール：2725mm



パワートレーン

・エンジン排気量：3998cc

・種類：V型8気筒ツインターボ



走行装置

・駆動方式：FR

（数値は開発目標値・車内測定値）



GR GT（プロトタイプ）のパワートレイン。 トヨタ・ガズー・レーシング