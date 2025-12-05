サッカー『FIFA北中米ワールドカップ2026』の組み合わせ抽選会が現地時間5日、米ワシントンで行われます。抽選会前日に現地の海外記者にインタビューし、日本はどこまで勝ち上がるか聞きました。

メキシコ人記者は、日本の印象について、「世界の中でも、対戦するのが難しいチーム」と表現。「遠藤航、鎌田大地、南野拓実などエリートな選手が多い。特に久保建英はとてもいい」と選手の名を挙げます。「(久保は)技術が高い。ラテンアメリカっぽいプレーしている。ドリブル、そしてサッカーの能力がとても高い、危険選手。世界のトップ選手の1人だね」と話しました。

また日本はどこまで進むかと聞かれ、「僕は準決勝までいけると思う」と予想。「選手個々も能力が高くて、チームとしていい。戦術もよく、世界に強さも示している。アメリカには最近負けてしまったが、今回は歴史に残る成績残ると思うよ」と語りました。

モロッコのテレビ局に勤める女性記者は、「カタール2022での歴史的な活躍を見た。26年も期待です。“サムライ”がW杯優勝経験の2か国（ドイツとスペイン）に対していいプレーをして、ブラジルにも勝ち、2026年には48カ国が出場するこの大会で活躍するでしょう」と期待。

モロッコは前回ベスト4に入っており、「モロッコ代表にはヨーロッパやアフリカのビッグクラブでプレーしている選手がいる。だから優勝できてもいいんじゃないかな」と自国チームの目標を話しつつ、「日本も夢を信じて、持っている力をすべて出しきって勝ちに行けばいいと思う。アジアの強豪なので優勝目指していいと思う」と話しました。

アメリカで働いているブラジル人記者は、「いつもサプライズを起こす印象だね。最初は注目されていないが、才能を持った新しい選手が出てきて、サプライズを起こす。そしてファンのサポートがすごい。だからW杯で日本を見るのが楽しみ」とコメント。

10月の試合でブラジルが日本に敗れたことには、「ブラジルは日本を甘くみていたと思う。負けたのは残念だけど、負けた相手は日本だからまあしょうがない」と語り、本大会での日本の活躍には、「準々決勝、準決勝は現実的だと思う」と太鼓判を押しました。