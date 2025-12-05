「憂鬱です…」今シーズン最強寒波で各地大雪、関東で最低気温　青森・酸ヶ湯では積雪106cm観測

今シーズン最強寒波の影響で大粒の雪が降り注いだ青森・酸ヶ湯。

雪とともに広い範囲で強い冷え込みとなり、酸ヶ湯では5日朝、最低気温マイナス7.4度を観測。

積雪は平年の1.6倍ほどとなる106cmにまで達しました。

千葉からの観光客は「千葉じゃこんな降ることない。でもこれくらいは気にならない。（Q.薄着だけど寒くない？）寒くないです、大丈夫です。かえって体動かしていると熱くなる」と話していました。

一方、1日から酸ヶ湯を訪れているという男性の車は大雪で完全に覆われた状態に。

神奈川からの観光客は「（車は）動かしてない。止めっぱなし。全く外から完全に離れて、中で温泉ざんまい。今日ももう少し早くやむのかなと思ったけど降り続いていますから」と話しました。

5日ぶりに雪の中から掘り出された車のドアは凍った状態になっていました。

山沿いでは引き続きまとまった雪が降った新潟県。

大粒の雪が降る中登校する子供たちの姿が。

妙高市では積雪17cmを観測し、住民たちは雪かきに追われていました。

男性は「ここは雪が降っても粉雪だったけど、今はベトベト雪だもんね。大変重たくて、粉雪なら積もっても割と除雪も楽だけど、こういう（ベトベト）雪は大変だ。除雪機もつまるし」と話します。

雪景色の中、犬の散歩をしていた女性は「すごく憂鬱（ゆううつ）です。（Q.でもワンちゃんは？）全然平気です。行きたくて行きたくてしょうがないの」と話しました。

新潟市でも雪が降り出しました。

午前10時半の新潟市中央区では、風と雪が強くなってきて、視界も悪くなってきていました。

また、冷え込みも強まり、最低気温は新潟市で0.3度、湯沢町でマイナス2.6度を観測し、1月並みの気温となりました。

そして、今シーズン全国で一番の寒さとなったのが北海道・斜里町。

午前4時前に最低気温がマイナス17.8度を観測。

晴れた朝などにマイナス10度以下で出現するダイヤモンドダストが発生しました。

男性は「（Q.マイナス17.8度になったが？）そんなになりましたか。体感的に突然雪が降ったので、すごく寒く感じる」と話しました。

このほか、北見市や夕張市など北海道の26地点で氷点下10度を下回りました。

そして、強い冷え込みは関東でも。

4日に降った雪が残る栃木・日光市では、最低気温マイナス8.8度を観測。

県内では10地点で今季最低気温となりました。

そうした中、日光の観光名所「竜頭の滝」。

滝の流れる音、そして滝と雪のコラボレーションが観光客たちを魅了していました。

一方、大気の状態が不安定となり、兵庫県では午前10時ごろ、ひょうが降る様子が見られました。

1時間後には、駐車場が一面真っ白になっていました。

長野市では雪が舞う中、傘をさして足早に歩く人たちの姿が見られました。

長野県の北部では大雪警報が出され、白馬村では32cm、小谷村で27cmの積雪を観測しました。

寒さはいったん5日までで、週末は気温が上昇する見込みから寒暖差に注意が必要です。

また、大雪となった日本海側では、5日夜にかけて山沿いを中心に雪が降り続ける見込みです。

大雪による交通への影響などに警戒が必要です。

今シーズン最強寒波の影響で広い範囲で強い冷え込みとなった日本列島。

東京都心では5日午前7時ごろ、最低気温1.2度を観測。

今シーズン初の1度台となりました。

そうした中、上野公園ではあったかグルメを求める人たちの姿が。

にぎわっていたのは「下町ハイカロリーフェス」。

若者に人気のマーラータンにはホルモンやカキが入っていて858キロカロリー、とろ〜りチーズのチーズステーキサンドは660キロカロリー。

さらに、ほっくほくのじゃがバターは544キロカロリーです。

ハイカロリーでホットなグルメで体が温まる中、アウターを脱いでいる人や腕まくりをしている人も見られました。

昼過ぎには手元の気温計で20度近くと過ごしやすい気温となり、イベントは盛り上がりを見せていました。

関東では週末は広く晴れ、6日の東京都心の最高気温は12度の予想。

7日は全国的に気温が上昇傾向だということです。